Hulk cita atitude como um fator pelo empate do Atlético-MG: "A gente não está acostumado"

O Atlético-MG empatou com o Cienciano por 0 a 0 nesta terça-feira, pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, no Estádio Inca Garcilaso de la Vega, em Cusco. O atacante Hulk citou a atitude de 3.399 m da cidade peruana como um dos fatores pela igualdade no placar.

"A gente não está acostumado, principalmente nos primeiros 15, 20 minutos. Quando a gente faz alguma ação, para recuperar o ar é mais difícil, perde muito tempo, então até adaptar. Mas, fora isso, sabíamos da dificuldade, queríamos a vitória, infelizmente não conseguimos. Jogo difícil, além da altitude, uma viagem muito cansativa que a gente pegou, saímos do Rio Grande do Sul, do hotel às 9h da manhã, chegamos aqui, já era 11 horas, hora local, então é muito difícil", comentou.

Já o goleiro Everson avaliou que o ponto conquistado fora de casa pode ser importante para uma possível classificação às oitavas de final da competição.

"A gente conseguiu pegar a velocidade da bola e no jogo a gente conseguiu bloquear bem as finalizações deles. Eles tiveram algumas finalizações, a mais perigosa foi agora no final do jogo, onde estava mais aberto. F inalizamos duas vezes na trave, mas infelizmente não veio o resultado positivo.

Mas não é de se lamentar um ponto aqui não, pelo que a gente jogou e com certeza vai ser valioso lá no final da primeira fase", disse.

Entre os atletas do atual elenco do Galo, somente Rony e Allan Franco já conquistaram a Copa Sul-Americana. Para o ex-jogador do Palmeiras, o pensamento precisa ser no título da competição.