São Paulo: Jogar com Oscar é arriscado, mas o cobertor é curto, diz Massini

A partida contra o Talleres, na estreia do São Paulo na Libertadores, não é a ideal para ter Oscar em campo, mas a equipe tricolor não tem muitas escolhas, opinou Paulo Massini, no fim de Papo.

O comentarista entende que o São Paulo tem um bom time titular, mas que tem um elenco limitado e que precisa de jogadores diferenciados nos principais jogos do ano, mesmo em condições adversas.

O time do Talleres é forte fisicamente e eles sabem que o Oscar está voltando de lesãovão beliscar o Oscar. E não vão deixá-lo jogar livre em campo. Então, é arriscado, sim. Mas vai fazer o quê?

O time do São Paulo é bom, mas o elenco é muito limitado. Estrear em Libertadores fora de casa perdendo, do jeito que estão as coisas com o Zubeldía, não vai ser bom. O São Paulo tem o cobertor curto.

Paulo Massini

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras, Santos ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

09h (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

14h - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.