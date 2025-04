Precisando "dar resposta" à torcida, Palmeiras busca vencer em estreia da Libertadores após dois anos

O Palmeiras está há três jogos sem vencer no e, com desempenho a desejar, precisa dar uma rápida resposta à torcida, que já tem cobrado o elenco com quatro meses de temporada. A equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira tem pela frente o Sporting Cristal, do Peru, pela primeira rodada da Libertadores. O Verdão busca voltar a vencer em estreias na competição continental depois de dois anos.

A partida está marcada para acontecer nesta quinta-feira, às 19 horas (de Brasília), no Estádio Nacional do Peru, em Lima. Na última terça-feira, no primeiro jogo do Grupo H, o Cerro Porteño venceu o Bolívar, de virada, por 4 a 2, e assumiu a liderança da chave.

Nas duas últimas edições, o Verdão não conseguiu vencer nas estreias. Em 2023, o Palmeiras estreou com uma derrota por 3 a 1 para o Bolívar, em La Paz. O duelo foi disputado no meio das finais do Paulistão daquele ano, vencido pelo Verdão. Já em 2024, o Alviverde empatou por 1 a 1 com o San Lorenzo, na Argentina.

Em 2023, o clube chegou até a semifinal, quando foi eliminado pelo Boca Juniors, enquanto no último ano, caiu nas oitavas para o Botafogo. O Palmeiras disputa a Libertadores pela 25ª vez, sendo a décima consecutiva, sendo dono desses dois recordes entre os clubes brasileiros. Tricampeão, o Alviverde busca sua quarta taça na competição.

A última vez que o Verdão estreou com vitória na competição foi em 2022. na oportunidade, o Palmeiras venceu o Deportivo Táchira, na Venezuela, por 4 a 0. Dudu, Raphael Veiga e Navarro foram os autores dos gols palmeirenses. Naquela edição, o Palmeiras foi até a semifinal.

Nos últimos anos, o Palmeiras tem tido destaque na fase de grupos. Nas últimas sete edições, o clube registrou a melhor campanha geral da fase de grupos cinco vezes, sendo três consecutivas (2018, 2019 e 2020) e, ainda, estabeleceu ainda o melhor desempenho de todos os tempos em 2022, quando obteve seis vitórias em seis jogos, com 22 gols de saldo. Também foi primeiro colocado em 2023, com cinco vitórias, um empate e 10 gols de saldo.