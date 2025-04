Hulk quase faz gol olímpico, Atlético-MG bate na trave e empata na estreia

Cienciano e Atlético-MG empataram por 0 a 0, nesta terça-feira, no Peru, na estreia das equipes na Copa Sul-Americana 2025. Hulk arriscou gol olímpico e parou na trave oposta, em uma das melhores oportunidades do Galo na partida.

Além de Hulk, Fausto Vera, pelo Galo, e Estrada, pelos donos da casa, pararam no travessão. Com o empate, as equipes conquistaram seus primeiros pontos no torneio e se mantiveram na segunda e terceira posição do grupo H, abaixo do Caracas, que venceu o Deportes Iquique por 2 a 1.

As equipes voltam aos gramados pela Sul-Americana na próxima semana: o Cienciano vai à Venezuela para confronto contra o Caracas às 19h (de Brasília), na terça-feira (08), enquanto o Galo recebe o Deportes Iquique na quinta-feira, às 21h30.

O Atlético dominou as melhores chances na primeira etapa

A equipe brasileira teve três oportunidades de abrir o placar nos 45 minutos iniciais, contra pouco perigo dos peruanos. O Atlético começou o confronto mais lento e sofreu algumas finalizações do Cienciano, que não obrigaram nenhuma defesa de Éverson. A melhor oportunidade veio com Hulk, que arrancou pela esquerda e tocou para trás. Gustavo Scarpa tentou encobrir o goleiro, que fez bela defesa para evitar golaço do meia.

Cuello e Rony formalizaram as outras duas boas chances: enquanto o camisa 28 recebeu cruzamento na medida de Saravia e não conseguiu cabecear, o camisa 33 do Galo quase acertou belo voleio, mas não conseguiu pegar em cheio e mandou para fora.

O Galo voltou ainda melhor na 2ª etapa, com bolas na trave

Logo aos dois minutos de jogo, Gabriel Menino quase marcou pelo Atlético-MG. Cuello foi lançado na ponta-esquerda e cruzou rasteiro para trás, quando Menino finalizou e obrigou bela defesa de Juan Bolado.

Hulk quase marcou um golaço olímpico e parou na trave. O camisa 7 do Galo arriscou cobrança de escanteio muito fechada, e a bola acertou o poste do lado oposto. Mais tarde, Fausto Vera arriscou belo chute sem ângulo e acertou o travessão.

Quase o Cienciano marcou nos acréscimos do confronto, com bola também no travessão. Após boas oportunidades afastadas por Lyanco, o lateral-direito Estrada arriscou chute forte de longe e acertou finalização que explodiu na trave do goleiro Éverson.