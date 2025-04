Você sabia que o tênis de mesa tem campeonato virtual? O UOL testou o jogo

Do UOL, em Campinas (SP)

A Confederação Brasileira de Tênis de Mesa organiza um Campeonato Brasileiro Virtual e já caminha para a segunda edição, com início marcado para o dia 3 de maio. A plataforma utilizada esteve à disposição na CBC & Clubes Expo e o UOL conferiu

A ITTF [Federação internacional] fez a parceria e a CBTM também entrou. Vimos potencial de futuro e um mercado promissor. Pode-se pensar, principalmente, nas Olimpíadas de e-sports, que vai acontecer em 2027.

Lucas Moura, assistente de seleções da CBTM

O que aconteceu

O jogo é na plataforma Eleven Table Tennis. O jogador utiliza óculos de realidade virtual, que é ajustado à cabeça, e um controle em cada mão.

O UOL acompanhou de perto como funciona. Após ver dois atletas utilizarem, a reportagem fez um teste. Antes, ouviu algumas instruções em um alerta sobre os movimentos "no vazio", para evitar acidentes.

Há um controle para a mão da raquete e outro, que vai, por exemplo, jogar a bolinha para o saque. O botão do controle, ao ser pressionado, faz a bolinha aparecer. Ao soltar a botão, a bolinha subia, simulando o movimento de quando é jogada para o alto, e, a partir daí, é necessário o movimento com o outro controle para mexer com a raquete.

A resposta do jogo foi rápida e os movimentos da bola foram condizentes com as batidas "na vida real" durante os poucos minutos em que o "teste" foi feito. A realidade só passava mais longe porque o oponente, um robô do próprio jogo, usou um gato como personagem.

O Brasileiro é disputado de maneira remota, mas a final é presencial. Os jogadores utilizam o equipamento para o duelo virtual, mas se enfrentam em uma mesa — como aconteceu na ação interativa na CBC & Clubes Expo. A primeira decisão de título aconteceu em Chapecó, Santa Catarina, e os custos da viagem foram financiados pela própria CBTM.

A inscrição é gratuita e tem premiação. Ano passado, foram 44 inscritos e a nossa expectativa é que isso possa aumentar. Na final do ano passado, que coincidiu com o Brasileiro de tênis de mesa convencional, as crianças faziam fila e ficaram o dia inteiro jogando.

Lucas Moura

O mineiro Wlad Pimentel foi o primeiro campeão da modalidade. Ele venceu o catarinense Nicolas "Takkyu" Metzge por 4 a 1.

As inscrições para o Brasileiro de Inverno 2025 já estão abertas. O prazo para buscar a participação no torneio se encerra no dia 30 de abril.

A primeira edição dos Jogos Olímpicos de E-Sports será realizada em 2027. O anúncio foi feito em fevereiro, pelo Comitê Olímpico Internacional (COI), ao oficializar uma parceria com a Esports World Cup Foundation (EWCF), entidade controlada pela Arábia Saudita. Riade, capital do país, será a sede do torneio.