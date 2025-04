Bira: Garro parece não confiar em depto. médico do Corinthians

O fato de Rodrigo Garro escolher fazer um tratamento em Madri e não no Corinthians sugere que ele não está satisfeito com o que o departamento médico do clube oferece, avaliou Bira, no fim de Papo.

Para o comentarista, O meio-campista parece ter chegado ao limite do que poderia fazer para tratar o joelho dentro do Corinthians e o tempo de recuperação pode indicar se a lesão regrediu ou evoluiu durante o tempo em que Garro se cuidou no clube.

Como partiu dele [Garro] a procura para fazer o tratamento em outro lugar [Madri], acende esse alerta de que ele já estava no sacrifício com o departamento médico do Corinthians. Você se sujeita a tomar infiltração, acho que é por causa de se entregar pelo time mesmo.

Mas qual é o limite de aceitar um tratamento que você sabe que não é o melhor, vai levando. Para mim, ficou claro que acabou o Paulista, ele foi se tratar e tem que ver quanto tempo vai ficar, porque a lesão evoluiu.

Bira

