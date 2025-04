JP Chermont é atrapalhado por 'ansiedade' e comissão do Santos tenta aproveitar calendário para ajudar

Uma das principais promessas do Santos, JP Chermont ainda tenta deslanchar no Santos. O lateral direito vem sofrendo com oscilações desde que subiu ao elenco profissional.

Na visão da comissão técnica, o garoto é atrapalhado pela ansiedade. O entendimento é que ele está sempre com o pé no acelerador, com o desejo de fazer tudo e sempre bem.

O esforço, claro, agrada, mas as vezes também pode o atrapalhar. Para tentar corrigir essa postura, o Peixe acredita que o calendário pode ser um aliado.

A comissão vai tentar usar as semanas livres para trabalhar essa parte mental de JP Chermont e de outros jogadores jovens. Eliminado na semifinal do Paulistão, o Santos só terá Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil para disputar em 2025.

JP Chermont subiu para o profissional em 2024 e dividiu a titularidade com Hayner ao longo da Série B. Ano passado, foram 36 aparições, dois gols e quatro assistências.

Já nesta temporada, Caixinha começou escalando Leo Godoy de titular na direita. Na reta final do Paulistão, porém, o Menino da Vila tomou o posto. Até o momento, ele entrou em campo 10 vezes e contribuiu com um passe para tento.

A tendência é que Chermont siga entre os 11 iniciais no domingo, na partida contra o Bahia, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola no gramado da Vila Belmiro a partir das 20h30 (de Brasília).