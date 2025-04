Fluminense derrota Once Caldas na Colômbia com gol de Cano e belas defesas de Fábio

O Fluminense estreou com vitória na Copa Sul-Americana, ao vencer, nesta terça-feira, o Once Caldas, por 1 a 0, em Manizales, na Colômbia. Com o resultado, a equipe brasileira lidera o Grupo F, que conta também com GV San José e Unión Española. Cano fez o gol e Fábio contribuiu com grandes defesas.

Concentrando suas jogadas pela direta do ataque, o Once Caldas foi mais agressivo no começo do jogo. Logo aos dois minutos, Mateo García surgiu libre na área exigiu grande defesa do goleiro Fábio.

Tímido, o Fluminense errou muitos passes no meio de campo, setor que não mostrou criatividade. Com isso, o time carioca não conseguiu chegar na área colombiana.

Orientado pelo experiente zagueiro Thiago Silva, o Fluminense ajustou a marcação e passou a forçar erros na armação das jogadas do Once Caldas. O time colombiano adiantou a marcação, enquanto a equipe brasileira mostrou boa troca de passes para ficar mais tempo com a bola.

Aos 31 minutos, Arias escapou pela direita e cruzou para a área. Cano livre, acertou linda cabeçada para abrir o placar para o Fluminense.

O gol pareceu ter desestabilizado momentaneamente o Once Caldas, o Fluminense aproveitou para dominar a disputa e Cano quase repetiu a dose, aos 34 minutos, mas desta vez o goleiro Aguirre defendeu.

Os minutos finais do primeiro tempo foram marcados por frouxidão na marcação por parte dos dois times. Quem se deu melhor foi o Once Caldas, que só não empatou com Dayro Moreno, aos 44, porque Fábio fez grande defesa. Aos 46, chute de Barrios desviou em Guga e foi para escanteio.

O segundo tempo começou com a esperada pressão do Once Caldas. Fábio mostrou coragem para bloquear uma finalização de Mateo García, aos seis minutos. O Fluminense manteve a boa troca de passes, mas foi pouco agressivo, colaborando para a marcação colombiana.

O Once Caldas aumentou o ritmo e passou a 'alugar' o campo defensivo do Fluminense. Com o domínio, o time anfitrião ficou mais perto da área de Fábio e Dayro Moreno levou perigo mais uma vez.

O Fluminense só foi conseguir se desafogar um pouco aos 27 minutos, após jogadas individual de Arias, que por pouco não fez um golaço.

Os minutos finais foram ,arcados pelo desespero colombiano, que propiciou contra-ataque para o Fluminense e uma cabeçada na trave de Lezcano. Serna também perdeu grande chance de ampliar aos 47. Aos 51, Fábio fez mais uma bela defesa em novo chute de Dayro Moreno

FICHA TÉCNICA

ONCE CALDAS 0 X 1 FLUMINENSE

ONCE CALDAS - Aguirre; Juan Cuesta, Cardona, Malagón e Patiño; Rojas, Alejandro García (Zuleta) e Mateo García (Castaño); Zapata (Palacios), Dayro Moreno e Barrios (Contreras). Técnico: Hernán Herrera.

FLUMINENSE - Fábio; Guga (Samuel Xavier), Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules (Bernal) e Lima (Lezcano); Arias, Cano (Everaldo) e Canobbio (Serna). Técnico: Marcão.

GOL - Cano aos 31 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Juan Cuesta, Canobbio, Mateo García, Alejandro García, Martinelli.

ÁRBITRO - Maximiliano Ramirez (ARG).

RENDA E PÚBLICO - não informados.

LOCAL - Estádio Palogrande, em Manizales (COL).