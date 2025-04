Retorno de Gustavo Gómez deve acirrar disputa na zaga do Palmeiras; veja opções de Abel

O zagueiro Gustavo Gómez está avançando no processo de recuperação de sua lesão no joelho direito e logo volta a ser opção para o técnico Abel Ferreira no Palmeiras. Com o retorno do capitão, o Verdão terá cinco opções para montar a dupla de zaga: Bruno Fuchs, Micael, Murilo, Naves, além do próprio Gómez.

Gustavo Gómez lesionou-se no dia 12 de março, quatro dias antes do jogo de ida da final do Campeonato Paulista, contra o Corinthians. O zagueiro sofreu uma entorse no joelho direito e teve detectada uma lesão no ligamento colateral. Desde então, vem sendo desfalque para Abel Ferreira.

Assim, ele ficou de fora dos dois jogos contra o Corinthians, pela final do Estadual, torneio que o Verdão acabou com o vice-campeonato, e no empate sem gols com o Botafogo, pela estreia do Brasileirão. Em sua ausência, Micael foi o escolhido pelo treinador para fazer a dupla ao lado de Murilo. Assim, o Verdão repetiu a dupla de zaga nos três compromissos.

Nos dos primeiros, Micael e Murilo disputaram os 90 minutos. Apenas no duelo contra o Botafogo que Abel fez mudança no setor ao longo do jogo. Na oportunidade, Bruno Fuchs entrou aos 21 minutos na vaga de Murilo, que apesar de não ter comprometido, fez um jogo com oscilações.

Das opções, Murilo, Gómez e Naves estão com o elenco desde a reapresentação, em janeiro. O primeiro é o zagueiro com mais jogo nesta temporada. Ele atuou em 14 dos 17 jogos, sendo titular em todos eles. Entre os defensores, Naves tem o segundo maior índice de jogos, com nove, sendo seis como titular. Já Gómez atuou em sete compromissos, seis entre os 11 iniciais.

Em processo de transição física, Gómez tem treinado normalmente no campo com o restante do elenco. O próximo compromisso do Verdão será nesta quinta-feira, pela estreia da Libertadores, contra o Sporting Cristal. A bola rola às 19 horas (de Brasília), no Estádio Nacional do Peru, em Lima.