Grêmio busca recuperar a confiança na temporada contra o Sportivo Luqueño na Sul-Americana

Vice-campeão gaúcho, o Grêmio tenta recuperar a confiança em sua estreia na Copa Sul-Americana. O time tricolor enfrenta o Sportivo Luqueño nesta quarta-feira, às 21h30, no estádio Defensores del Chaco, em Assunção-PAR, pelo Grupo D da competição. A chave também conta com o Atlético Grau, do Peru, e o Godoy Cruz, da Argentina.

Ainda em busca de uma identidade sob o comando do argentino Gustavo Quinteros, o Grêmio tenta superar a pressão após perder a final do Campeonato Gaúcho para o Internacional. Apesar da frustração no Estadual, a equipe teve um bom início no Brasileirão, vencendo o Atlético-MG por 2 a 1 na rodada de abertura.

Do outro lado, o Sportivo Luqueño chega como azarão na competição. O clube paraguaio se classificou com a quarta melhor campanha entre os times do país que não garantiram vaga na Libertadores. No Campeonato Paraguaio, no entanto, a equipe vive uma fase complicada e ocupa a lanterna da competição.

Historicamente, o Grêmio tem um retrospecto favorável contra clubes paraguaios em competições sul-americanas. O time tricolor já enfrentou equipes do Paraguai em 12 confrontos, com 7 vitórias, 4 empates e apenas 1 derrota. O Grêmio tem mantido um bom aproveitamento contra times paraguaios, o que fortalece as expectativas para a estreia na Sul-Americana contra o Sportivo Luqueño.

Gustavo Quinteros tem experimentado diversas formações para encontrar o time ideal do Grêmio. O treinador, no entanto, não poderá contar com Braithwaite, que segue em processo de recuperação de lesão. Assim, a formação deve ser bastante semelhante à que enfrentou o Atlético-MG.

As principais dúvidas de Quinteros estão no setor ofensivo. Arezo deve continuar como titular, enquanto Cristian Olivera e Amuzu, que começaram no último jogo contra o Atlético-MG, têm suas vagas disputadas. Pavón e André também estão na briga por um lugar no ataque.

"Não tenho dúvidas de que o Grêmio será um protagonista em todos os torneios que disputará. Temos um elenco competitivo e vamos trabalhar para brigar pelos títulos", disse Quinteros.

Do outro lado, um treinador acostumado com o futebol brasileiro. Gustavo Morínigo já passou por Remo, Avaí, Ceará e Coritiba e entende da filosofia do país. O treinador é a principal arma do Sportivo Luqueño para estrear com vitória na Sul-Americana.

O único desfalque é Federico Santander, de 33 anos, com uma lesão muscular na panturrilha. O destaque fica por conta do capitão Pablo Aguillar, que tem passagens por Cruz Azul, do México, e Libertad, do Paraguai.

FICHA TÉCNICA

SPORTIVO LUQUEÑO X GRÊMIO

SPORTIVO LUQUEÑO - Espínola; Ocampos, Villalba, Aguilar e Ramos; Fernando Benítez, Aldo Parra e Angel Benítez; Elvio Vera, Marcelo Perez e Walter González. Técnico: Gustavo Morínigo.

GRÊMIO - Tiago Volpi; Igor Serrote, Jemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Camilo, Villasanti e Edenílson; Cristian Olivera, Arezo e Amuzu. Técnico: Gustavo Quinteros.

ÁRBITRO - Francisco Gilabert (CHI).

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Defensores Del Chaco, em Assunção, no Paraguai.