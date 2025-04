Cano castiga maior vítima, bate recorde, e Flu vence Once Caldas na Sula

O Fluminense foi até a Colômbia e venceu o Once Caldas por 1 a 0, nesta terça-feira, pela primeira rodada da fase de grupos da Sul-Americana.

Cano, de cabeça, marcou o único gol do jogo no estádio Palogrande. O argentino foi às redes ainda no primeiro tempo. Fábio também foi nome de destaque com três boas defesas.

Cano fez jus à fama de carrasco do Once Caldas. O atacante do Fluminense passou por Independiente Medellín e Deportivo Pereira e costumava punir o time de Manizales. Com o gol de hoje, chegou aos 12 em 14 jogos contra o rival. O clube colombiano é a maior vítima da carreira do camisa 14.

O argentino se tornou o artilheiro do Fluminense em competições internacionais. Ele chegou a 21 gols e deixou Fred para trás — eles estavam empatados com 20.

A partida foi a primeira do Fluminense após a demissão de Mano Menezes. Marcão, auxiliar fixo do clube, foi quem comandou a equipe.

A vitória colocou o Fluminense na liderança provisória do grupo, com três pontos. O Once Caldas aparece no último lugar, com zero. GV San José e Unión Española, os outros times da chave, se enfrentam apenas na quinta.

O Fluminense volta a campo no próximo domingo. O Tricolor das Laranjeiras encara o Bragantino, no Maracanã, às 16h (de Brasília), pela segunda rodada do Brasileirão.

Os dois times voltam a jogar pela Sul-Americana na próxima semana. O Fluminense recebe o GV San José, na quinta-feira, às 21h30, no Maracanã. O Once Caldas visita o Unión Espanha, na quarta-feira, no mesmo horário.

Como foi o jogo

O Fluminense foi a campo com: Fábio; Guga, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Lima; Canobbio, Arias e Cano. O Once Caldas teve como titulares: Aguirre; Cardona, Malagón, Patiño e Cuesta; Rojas, Mateo García e Alejandro García; Barrios, Moreno e Zapata.

Fábio salvou o Fluminense no começo. O Once Caldas começou pressionando e só não saiu na frente porque o goleiro do time brasileiro fez milagres em dois chutes de Mateo García.

Cano precisou de uma chance para abrir o placar. Aos 30 do primeiro tempo, Arias recebeu pelo lado direito e cruzou. Cano, perto da linha da grande área, cabeceou no contrapé de Aguirre. A bola passou pelo goleiro e morreu na lateral da rede. Minutos depois, Fábio fez novo milagre, esse em chute de Moreno, para evitar o empate na etapa inicial.

Cano comemora gol marcado pelo Fluminense contra o Once Caldas na Sul-Americana Imagem: RAUL ARBOLEDA/AFP

O roteiro se repetiu no segundo tempo, mas o Flu parou na trave. O Once Caldas voltou mais agressivo, criou boas chances, porém não conseguiu passar por Fábio. Do outro lado, o Fluminense parou na trave em uma das poucas oportunidades que teve — Lezcano cabeceou no poste.