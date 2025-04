Com gol de Cano, Fluminense vence o Once Caldas na estreia pela Sul-Americana

O Fluminense estreou com vitória na Copa Sul-Americana, na noite desta terça-feira. Os tricolores bateram o Once Caldas (COL) por 1 a 0, no Estádio Palogrande, em Manizales. O único gol do jogo foi anotado pelo artilheiro Germán Cano, no primeiro tempo.

O resultado deixa o Fluminense na liderança do Grupo F, com três pontos. No outro confronto da primeira rodada do grupo, San Jose (BOL) e Unión Española (CHI) se enfrentam na altitude boliviana na quinta-feira.

O Tricolor volta a campo no próximo domingo, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. No Maracanã, a equipe carioca receberá o Bragantino em busca da recuperação da derrota para o Fortaleza, no último sábado. Pela Sul-Americana, o próximo compromisso será no dia 10 de abril, contra o San Jose, da Bolívia, também no Maracanã.

O jogo

O Once Caldas iniciou a partida a todo vapor e pressionou o Flu em seu campo nos primeiros dez minutos. Aos poucos, o Tricolor foi se soltando e equilibrou o jogo

O Fluminense cresceu em campo a partir da metade da etapa e começou a impor seu toque de bola. Aos 30, Arias tabelou com Guga na direita e recebeu na frente. O colombiano cruzou na altura da marca do pênalti, na cabeça de Germán Cano que, sem sair do chão, deslocou o goleiro Aguirre e abriu o placar em Manizales.

Em desvantagem no placar, o Once tentou reagir e voltou a pressionar, especialmente nos minutos finais. O goleiro Fábio entrou em ação e salvou o Flu num belo chute de Moreno, aos 44 minutos.

O segundo tempo foi de domínio dos colombianos. O Tricolor recuou e quase só atacava em contra-ataques isolados, enquanto a pressão do Once Caldas em busca do empate só aumentava. Fábio novamente foi o destaque e evitou o gol do adversário.

A partir da metade da etapa, o jogo ficou mais aberto, mas sem a organização de antes. Apesar do maior volume de jogo dos colombianos, a melhor oportunidade de gol do segundo tempo foi do Flu. Aos 40, Lezcano apareceu como elemento surpresa na área, recebeu de Serna e cabeceou na trave de Aguirre.

FICHA TÉCNICA



ONCE CALDAS 0 X 1 FLUMINENSE

Local: Estádio Palogrande, em Manizales (Colômbia)



Data: 1º de abril de 2025, terça-feira



Hora: 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Maximiliano Ramirez (ARG)



Assistentes: Maximiliano Del Yesso (ARG) e José Savorani (ARG)



VAR: Nicolas Lamolina (ARG)



Cartões amarelos: Cuesta, Alejandro García, Mateo García (Once); Cannobio, Martinelli (Flu)



Gols:



FLUMINENSE: Cano, aos 30 min do 1º tempo

ONCE CALDAS: Aguirre, Cuesta, Cardona, Malagón e Patiño; Rojas, Mateo García (Castaño) e Alejandro García (Zuleta); Barrios (Contreras), Moreno e Zapata (Palacios)



Técnico: Hernán Dario Herrera

FLUMINENSE: Fábio, Guga (Samuel Xavier), Thiago Silva, Freytes e Renê; Hércules (Bernal), Martinelli, Lima (Lezcano) e Arias; Canobbio (Serna) e Cano (Everaldo)



Técnico: Marcão (interino)