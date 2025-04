O jovem ansioso e o experiente em xeque: as dúvidas na lateral do Santos

Do UOL, em Santos (SP)

O Santos tem dúvidas na lateral-direita para a sequência da temporada.

O que aconteceu

O Santos cogitou reforçar a posição, mas decidiu disputar o Campeonato Brasileiro com três opções, ao menos até a reabertura da janela internacional de transferências em junho.

JP Chermont, Léo Godoy e Aderlan brigarão pela vaga. Os perfis são bem diferentes.

Chermont, de 19 anos, é o titular atualmente. O garoto nutre muita expectativa por tudo que fez nas categorias de base, inclusive na seleção.

O técnico Pedro Caixinha vê muito potencial no Menino da Vila, mas se preocupa com sua "ansiedade", pelo que o UOL apurou.

Caixinha entende que ele precisa calcular melhor suas decisões em campo. O jovem quer fazer tudo muito bem e às vezes acaba se precipitando. Esses conselhos são dados pela comissão no dia a dia.

Quem também ajuda JP Chermont é Neymar. O astro conversa com o lateral periodicamente para ajudá-lo nesse processo que ainda é de adaptação ao futebol profissional. Sua primeira temporada foi em 2024.

O reserva atualmente é Léo Godoy, emprestado pelo Athletico. Bem avaliado por Caixinha e o departamento de análise de mercado, o argentino decepcionou até aqui e já é alvo de críticas de boa parte da torcida.

O treinador crê que pode recuperar Godoy, mas no clube há quem duvide disso. Godoy, assim Chermont, é um lateral bem ofensivo, mas já está com 29 anos.

A alternativa para a posição é Aderlan, que está em fase final de recuperação de cirurgia no joelho. Ele deve ficar à disposição entre maio e junho.

Aderlan tem 34 anos e foi dispensado justamente por Caixinha no Red Bull Bragantino. O técnico, porém, viu um "fim de ciclo" no ex-clube e não descarta utilizá-lo no Santos.

Pedro Caixinha e o Bragantino entenderam no fim de 2023 que precisavam rejuvenescer a posição e trouxeram Nathan Mendes. Aderlan agora reencontra o português à procura de um novo momento.

Se o Santos entender que a lateral-direita não está resolvida, um reforço será buscado no meio do ano. O Peixe entende que não há possibilidades na base para a posição neste momento.