Marcão elogia postura dos atletas do Fluminense por executarem plano de jogo traçado

O Fluminense estreou com o pé direito na Copa Sul-Americana. Com uma vitória por 1 a 0 sobre o Once Caldas, o Tricolor assumiu a liderança do Grupo F e aguarda o outro jogo da primeira rodada para a definição da tabela. San Jose-BOL e Unión Española-CHI se enfrentam na altitude boliviana na quinta-feira.

O triunfo em Manizales, entretanto, foi suado e contou com atuação gigante do goleiro Fábio, que fez grandes defesas e segurou o placar. Em sua coletiva após a partida, o técnico Marcão elogiou a postura dos jogadores, que souberam executar o plano de jogo traçado.

"O nosso plano de jogo era realmente esse. Trabalhamos ontem para tentar controlar o jogo e tirar um pouquinho da velocidade da equipe do Once Caldas, pra não ficar um jogo de lá e cá. E foi isso que aconteceu, em algum momento controlar esse jogo", afirmou Marcão.

"A gente sabe que jogar aqui é muito difícil. Um jogo de muita transição, de muita velocidade, e esse foi o plano de jogo. Eles executaram muito bem e em algum momento a gente controlou o jogo e tirou o conforto da equipe adversária. Isso nos fez ter algumas situações de gols. Mas o plano foi esse, a gente ficar com a bola, trabalhar de um lado pro outro, enervar um pouco o adversário", completou o treinador.

O Tricolor volta a campo no próximo domingo, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. No Maracanã, a equipe carioca receberá o Bragantino em busca da recuperação da derrota para o Fortaleza, no último sábado. Pela Sul-Americana, o próximo compromisso será no dia 10 de abril, contra o San Jose, da Bolívia, também no Maracanã.