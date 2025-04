Fla espalha gols e 23 jogadores balançam as redes nos 213 dias sem Pedro

Do UOL, no Rio de Janeiro

Próximo de ter o retorno de Pedro, o Flamengo vive uma era de "democracia dos gols" no período em que o Rubro-Negro está sem seu camisa 9. Os tentos se espalharam e 23 jogadores já balançaram as redes desde então, sendo que nenhum despontou com grande distância na artilharia interna.

O que aconteceu

A última partida de Pedro foi em 1º de setembro do ano passado, contra o Corinthians. No total, já são 213 dias sem o artilheiro.

Desde então, quem mais fez gols foi Bruno Henrique: seis vezes. Arrascaeta e Luiz Araújo dividem a vice-artilharia com cinco.

Quatro jogadores estão na terceira colocação com quatro gols: Michael, Matheus Gonçalves, Wallace Yan e Gabigol, este último que já deixou o clube e está no Cruzeiro.

Veja abaixo a artilharia do Fla no período sem Pedro

Seis gols: Bruno Henrique

Bruno Henrique Cinco gols: Arrascaeta e Luiz Araújo

Arrascaeta e Luiz Araújo Quatro gols: Gabigol, Michael, Matheus Gonçalves e Wallace Yan.

Gabigol, Michael, Matheus Gonçalves e Wallace Yan. Três gols: Gerson, Plata, Alcaraz, Léo Ortiz e Carlinhos.

Gerson, Plata, Alcaraz, Léo Ortiz e Carlinhos. Dois gols: Juninho, Ayrton Lucas, Felipe Teresa, Guilherme Gomes

Juninho, Ayrton Lucas, Felipe Teresa, Guilherme Gomes Um gol: Alex Sandro, Cebolinha, Wesley, Léo Pereira, Varela, David Luiz, Thiaguinho.

Em 2024, Pedro foi artilheiro isolado do Fla mesmo com lesão

A letalidade de Pedro é comprovada em números. O atacante foi artilheiro isolado do Flamengo em 2024 mesmo com a grave lesão no joelho esquerdo no início de setembro.

O camisa 9 fez 30 gols ano passado, seguido por Arrascaeta, com dez; Bruno Henrique, com nove; e Gabigol, com oito. Luiz Araújo marcou sete; Everton Cebolinha, seis; e Ayrton Lucas, cinco. Gerson, Leo Pereira e Michael, fizeram quatro gols cada.

Pedro também foi o vice-artilheiro do Brasil. Ele ficou com apenas um a menos que Yuri Alberto, do Corinthians.

Em 2023, Pedro disputou a temporada completa e sem nenhuma grave lesão. Com isso, fez ainda mais gols, num total de 35. Ele foi seguido por Gabigol, com 20; e Arrascaeta, com 11. E mais uma vez foi vice-artilheiro do Brasil, ficando com cinco a menos que Germán Cano, do Fluminense.

Retorno está bem próximo

O retorno de Pedro está bem próximo e acontecerá ainda este mês. O atacante está 100% reintegrado às atividades com o restante do elenco desde a última segunda-feira.

Seu aproveitamento dependerá dos sinais demonstrados nos treinos. Sua volta será gradativa e com ganho de minutagem aos poucos nas partidas.