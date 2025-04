Os cinco melhores jogos do Paulistão 2025: reveja Corinthians 2 x 1 Santos

Do UOL, de São Paulo

O Canal UOL reprisa hoje, às 21h, a vitória do Corinthians por 2 a 1 sobre o Santos, pela semifinal do Paulistão 2025, realizada no dia 9 de março, na Neo Química Arena.

Na partida, o Corinthians aproveitou a ausência de Neymar e garantiu uma vaga na final, com gols de Yuri Alberto e Rodrigo Garro. O gol do Santos foi marcado por Tiquinho Soares.

Os cinco melhores jogos

O Canal UOL exibe esta semana as cinco melhores partidas do Paulistão 2025, de acordo com a equipe de jornalistas de UOL Esporte. Na segunda, foi ao ar o primeiro jogo da final, Palmeiras 0 x 1 Corinthians e, ontem, a vitória de São Paulo por 3 a 1 contra o Corinthians, de 26 de janeiro.

Confira, a seguir, as próximas reprises:

2/4, às 21h: Corinthians 2 x 1 Santos

3/4, às 21h: Palmeiras 1 x 0 São Paulo

4/4, às 22h: Corinthians 0 x 0 Palmeiras

Como assistir o Canal UOL na TV?