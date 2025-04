Ex-UFC, Paige VanZant estrela filme de terror ao lado do rapper 50 Cent

O cinema e o mundo das lutas nunca andaram tão juntos. Depois do Ultimate anunciar uma parceria para a realização de um filme, a ex-lutadora do UFC Paige VanZant - uma das atletas mais populares dos esportes de combate de sua geração - vai estrelar um longa-metragem de terror que será lançado nos Estados Unidos no próximo dia 11 de julho, de acordo com o site 'Deadline'.

O filme, chamado 'Skillhouse' e produzido pela 'GenTV Productions', terá como protagonista o rapper Curtis Jackson, mais conhecido pelo apelido '50 Cent'. A obra - que conta com a direção de Josh Stolberg, conhecido por seu trabalho em grandes sucessos de Hollywood como 'Jogos Mortais X' e 'Piranha 3D' - promete fazer uma sátira sombria da atual cultura de influenciadores nas mídias sociais, onde as pessoas estão dispostas a qualquer coisa para alcançar a fama.

Do UFC ao OnlyFans

Uma das grandes apostas de Dana White para elevar o nível de popularidade do MMA feminino no UFC há alguns anos, Paige VanZant nunca justificou dentro do octógono a expectativa criada em torno de sua carreira como lutadora. Por outro lado, no entanto, a caminhada da americana como influenciadora digital e modelo sempre esteve em ascensão - desde a sua participação na versão dos Estados Unidos do quadro 'Dança dos Famosos', até sua recente empreitada na venda de conteúdo adulto no OnlyFans.

Fato é que, mesmo sem nunca ter explodido como lutadora do UFC ou em outras modalidades, como no boxe sem luvas ou no pro wrestling, Paige VanZant conseguiu fazer com que sua base de fãs mantivesse um crescimento significativo, como comprovam os seus números expressivos de seguidores nas redes sociais. Talvez este ponto justifique até mesmo a escalação da lutadora americana para atuar no filme 'Skillhouse'.

