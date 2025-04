Bom retrospecto de Ramón contra o Huracán é trunfo do Corinthians para estreia na Sul-Americana

Na noite desta quarta-feira, o Corinthians faz sua estreia na Copa Sul-Americana 2025. O Alvinegro paulista mede forças contra o Huracán, da Argentina, às 19h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela primeira rodada da competição continental.

O Timão disputa a Sul-Americana após ter sido eliminado na terceira fase da Copa Libertadores. Os comandados do técnico Ramón Díaz estão no Grupo C, junto de Huracán, América de Cali-COL e Racing-URU.

E por falar em Ramón Díaz, o treinador tem um trunfo pessoal contra o Huracán que pode ajudar o Corinthians a estrear com o pé direito na Sul-Americana. Em suas três passagens pelo futebol argentino, o comandante acumulou um retrospecto positivo contra o rival desta quarta-feira.

Hoje no Corinthians, Ramón Díaz já comandou três gigantes do futebol argentino: River Plate, San Lorenzo e Independiente. E durante as três passagens no país, o técnico enfrentou o Huracán em 12 oportunidades pelo Campeonato Argentino.

Ao todo, Ramón Díaz disputou 12 jogos contra o rival argentino, somando oito vitórias, um empate e amargando somente três derrotas. Nove dessas partidas foram no comando do River Plate, enquanto nas três restantes, o treinador comandou o San Lorenzo.

O primeiro jogo de Ramón Díaz diante do Huracán terminou com revés do comandante. Na ocasião, atuando em casa, o rival superou o River Plate, por 2 a 0, pela 11ª rodada do Campeonato Argentino de 1995. À época, Ramón fazia seu primeiro trabalho como treinador.

No ano seguinte, o técnico pôde somar seu primeiro contra o Huracán. O River Plate de Ramón Díaz goleou o adversário por 4 a 0, no Estádio Monumental de Nuñez, também pelo torneio nacional da Argentina.

Já o último encontro de Ramón comandando o River Plate diante do clube de Tres Arroyos terminou também em goleada. Dessa vez fora de casa, a equipe venceu o rival por 4 a 0 em 2002. Depois disso, o treinador rumou à Inglaterra e só voltou à Argentina em 2007, para treinar o San Lorenzo.

No comando do San Lorenzo, o aproveitamento de Ramón contra o Huracán já passou a ser mais equilibrado. Em três jogos, o comandante argentino teve uma vitória, um empate e uma derrota.

A última vez que o técnico corintiano ficou frente a frente com o Huracán foi em abril de 2011. Na ocasião, o San Lorenzo bateu a equipe de Buenos Aires por 3 a 0, no Estádio Nuevo Gasómetro, pela 12ª rodada do Campeonato Argentino.

Agora no comando do Corinthians, Ramón Díaz tenta voltar a vencer o Huracán para se tornar uma espécie de 'algoz' do time argentino. O treinador, porém, vive um dilema: em função da dura sequência de jogos, terá de decidir se poupará a maioria dos titulares ou não.

Vale lembrar que, para o duelo desta quarta-feira, o comandante argentino já tem dois desfalques importantes: Hugo Souza e Rodrigo Garro. O goleiro sofreu uma lesão muscular de grau 2 na coxa direita, enquanto o meia viajou à Espanha para tratar uma tendinopatia patelar do joelho direito.