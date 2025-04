Clássicos de Rio e São Paulo podem 'encolher' no Brasileirão

Do UOL, no Rio de Janeiro

Pelo menos dois clássicos envolvendo times de Rio e São Paulo neste início de Brasileirão podem "encolher".

Cenário atual

Em solo carioca, o movimento do Vasco é levar o duelo com o Flamengo para São Januário.

No terreno paulista, a iniciativa do Palmeiras é indicar a Arena Barueri como local do dérbi com o Corinthians.

As circunstâncias de cada jogo são diferentes, mas podem resultar em jogos com público bem menor do que imaginado inicialmente.

São Januário pode receber quase 20 mil torcedores, contra os aproximadamente 60 mil do Maracanã.

No Allianz, o Palmeiras poderia abrigar cerca de 40 mil, caindo para os 29 mil em Barueri.

A discussão no RJ

O Vasco é o mandante do jogo marcado para 19 de abril (um sábado), às 18h30.

A proposta do clube é que a partida com o Flamengo seja realizada em São Januário — e não no Maracanã.

A alegação é a de que o Vasco tem o direito de mandar seu jogo em casa — evitando que, na prática, o Fla tenha mais um jogo no Maracanã, terreno conhecido.

Há também questões comerciais relativas ao aluguel do estádio, que já fizeram com que o Vasco levasse para o Nilton Santos um dos clássicos da semifinais do Carioca.

O jogo do Estadual já foi uma prova de como o público pode despencar. No Nilton Santos, 10.788 pagantes. Em São Januário, a perspectiva é de mais. Só que bem menos do que os cerca de 60 mil potenciais em um duelo no Maracanã.

O posicionamento da polícia será crucial, até para entender se o desfecho será torcida única ou negativa da CBF de que o duelo aconteça na Colina.

O caso do Palmeiras

No caso do Palmeiras, a discussão é menos "bélica". E deve-se ao já conhecido contrato que mescla agenda de shows com o futebol.

O jogo contra o Corinthians está marcado para 12 de abril (sábado), 18h30.

Inicialmente, seria no Allianz Parque. Mas o que tem lá? Show de Gilberto Gil.

Mudar de data parece inviável, pelo cruzamento de jogos do São Paulo pelo Brasileirão e pela Libertadores.

Assim, a indicação do Palmeiras é realizar o jogo na Arena Barueri.

Ano passado, um clássico contra o Corinthians já aconteceu lá. Foi até o recorde de público do estádio: 29.647 presentes.

Mas aproximadamente 12 mil a menos do que um duelo desse poderia atrair no Allianz Parque.

O recorde de público do Allianz é justamente um dérbi: 41.457 torcedores, no Brasileirão 2023.

Vasco x Palmeiras pode compensar na média?

Se esses dois clássicos podem mexer com a média de público do Brasileirão, o confronto entre Vasco e Palmeiras pode compensar.

O duelo no turno foi marcado para o Mané Garrincha, uma venda de campo acordada anteriormente pelo Vasco. O estádio em Brasília tem capacidade para 70 mil torcedores, cerca de 50 mil a mais do que São Januário.