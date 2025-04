São Paulo desembarca na Argentina para estreia na Libertadores contra o Talleres

Na noite desta terça-feira, o São Paulo desembarcou em Córdoba, na Argentina, onde inicia sua jornada na Libertadores. O Tricolor visita o Talleres nesta quarta, no estádio Mario Alberto Kempes, às 21h30 (de Brasília).

A delegação são-paulina embarcou para a Argentina no período da tarde, logo após o último treino no CT da Barra Funda visando a estreia.

Para o duelo, o técnico Luis Zubeldía tem à disposição o meio-campista Oscar. O camisa 8, desfalque no empate sem gols com o Sport, no último sábado, pelo Brasileirão, treinou nos últimos dias e foi relacionado para o confronto.

??? Já estamos em Córdoba, na Argentina, para a estreia na @LibertadoresBR!#VamosSãoPaulo ?? ? Rubens Chiri / São Paulo FC pic.twitter.com/KmHNaRYE2c ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 1, 2025

Em contrapartida, Zubeldía não conta com Lucas. O meia-atacante segue se recuperando de um trauma no joelho direito, sofrido logo após a eliminação no Paulistão contra o Palmeiras, em março.

Assim, uma provável escalação do São Paulo tem: Rafael; Arboleda, Alan Franco e Sabino (Ferraresi); Cédric (Igor Vinícius), Luiz Gustavo, Alisson, Marcos Antônio (Oscar) e Enzo Díaz; Luciano e Calleri.

Tricampeão, o Tricolor é cabeça de chave do Grupo D da Libertadores. Além do Talleres, Libertad-PAR e Alianza Lima-PER são os outros adversários da equipe são-paulina nesta etapa da competição.