Fortaleza é engolido, leva 3 do Racing e perde em casa em estreia na Libertadores

O Fortaleza teve atuação abaixo diante de um Racing letal e foi derrotado por 3 a 0, nesta terça-feira, na Arena Castelão, pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores.

Os gols do jogo foram marcados por Maximiliano Salas, Agustín Almendra e Santiago Sosa.

Com o resultado negativo, o Leão do Pici caiu para a última colocação do grupo. O Racing chegou a três pontos e assumiu a primeira posição. Colo-Colo e Atlético Bucaramanga, os outros dois times que compõem o grupo, ficaram no empate por 3 a 3.

O Fortaleza retorna aos gramados no próximo domingo, contra o Mirassol, pela segunda rodada do Brasileirão. A bola rola às 18h30 (de Brasília), no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia. No mesmo dia, mas pela 12ª rodada do Campeonato Argentino, o Racing encara o Banfield. A partida acontece às 20h15, no Estádio Presidente Perón.

Como foram os gols

O placar foi aberto aos 26 minutos do primeiro tempo, com Maximiliano Salas. O jogador pegou o passe de Nazareno Colombo e, de voleio, completou para as redes.

Já aos três minutos da etapa final, Agustín Almendra pegou o rebote após o corte de David Luiz em cima da linha, bateu colocado e fez o segundo do time argentino.

Por fim, aos 38, Santiago Sosa fechou a conta. O atleta desviou de cabeça o escanteio para anotar o terceiro do Racing.