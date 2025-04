Vitória vive noite histórica no Barradão diante do Universidad de Quito pela Sul-Americana

O Vitória estreia nesta quarta-feira na Copa Sul-Americana diante da Universidad de Quito, do Equador, às 21h30, no Barradão, em Salvador (BA). A noite será histórica, já que o clube baiano volta a disputar uma competição internacional após quase uma década.

O Vitória participou da Sul-Americana pela última vez em 2016, quando estreou na segunda fase, mas caiu diante do Coritiba. A última partida contra um time internacional faz mais tempo ainda: 2014. Naquela edição, passou pelo Sport na segunda fase e pegou o Atlético Nacional, da Colômbia, nas oitavas de final. Após empate por 2 a 2, perdeu por 1 a 0 e foi eliminado. Esta foi sua melhor participação na competição, assim como em 2009.

O Vitória, portanto, fará sua primeira participação no atual formato, que tem a fase de grupos. O time está na chave B, que ainda conta com Cerro Largo (URU) e Defensa y Justicia (ARG). Quem ficar em primeiro lugar avança direto às oitavas, enquanto o segundo colocado precisará fazer um playoff com algum terceiro lugar da Libertadores.

Nesta temporada, o Vitória chegou à final do Campeonato Baiano, mas perdeu o título para o Bahia. Na estreia do Brasileirão, também foi superado pelo Juventude, por 2 a 0, fora de casa. Até agora, em 2025, são 23 partidas, 13 vitórias, sete empates e três derrotas.

O técnico Thiago Carpini teve duas baixas muito importantes no final de semana: o meia Matheusinho e o volante Baralhas, entregues ao departamento médico. Assim, o meio-campo foi formado por Ricardo Ryller, Ronald Lopes e Pepê.

"Não funcionou nossa tomada de decisão, aquele volume ofensivo que a gente conseguiu em alguns jogos no início da temporada, de finalizações e mais efetividade. Mas não é porque não vencemos que está tudo errado. Agora temos a chance de apresentar uma resposta coletiva melhor", disse Carpini.

Os equatorianos fizeram apenas sete jogos até agora na temporada e sofreram a primeira derrota no último sábado, quando levaram 2 a 0 da Liga Universitaria de Portoviejo. No Campeonato Equatoriano, são duas vitórias, três empates e uma derrota.

O time participou da primeira fase da Sul-Americana e, após empate sem gols com o Aucas, do Equador, venceu a disputa dos pênaltis por 4 a 2. Ismael Díaz e Byron Palacios são os destaques do time com quatro gols cada na temporada.

O técnico Diego Martínez não terá o goleiro Rafael Romo, lesionado, e escalará Johan Lara. Outra baixa será o meia Facu Martínez, também lesionado, embora não seja titular.

FICHA TÉCNICA

VITÓRIA X UNIVERSIDAD QUITO

VITÓRIA - Gabriel; Claudinho, Neris, Lucas Halter e Jamerson; Ricardo Ryller, Ronald Lopes e Pepê Wellington Rato, Gustavo Mosquito e Janderson. Técnico: Thiago Carpini.

UNIVERSIDAD QUITO - Johan Lara; Gregori Anangonó, Luis Cangá, Carlos Medina e Luis Castillo; Rooney Troya, Jerónimo Cacciabue, Azarias Londoño, Mauro Díaz e Ismael Díaz; Byron Palacios. Técnico: Diego Martínez.

ÁRBITRO - Jose Cabero (CHI).

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Barradão, em Salvador (BA).