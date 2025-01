Szczesny estreia pelo Barcelona e volta a atuar após aposentadoria

Três meses após deixar a aposentadoria e ser anunciado pelo Barcelona, o goleiro Szczesny finalmente entrou em campo com a camisa do time catalão. O Barça goleou o Barbastro por 4 a 0 neste sábado, em partida válida pela Copa da Espanha.

Szczesny se mostrou feliz com a reestreia no futebol. Alguns familiares e amigos estiveram presentes no jogo para prestigiar o polonês, que ainda criticou o gramado do Estádio Municipal Deportes Barbastro, palco da partida.

"Isso é algo especial. Essa estreia é especial por vários motivos. Devo admitir que nunca joguei em um campo tão ruim, mas os dois times jogaram no mesmo campo e foi justo. Há muito orgulho. Meu irmão veio especialmente da Polônia, toda a família viu isso na televisão. Não esperava que tais coisas pudessem acontecer depois da minha carreira", disse Szczesny, em entrevista à TVP Sport.

Szczesny defendeu as cores da Juventus nas últimas temporadas, mas decidiu se aposentar após a Eurocopa. Entretanto, com a lesão do alemão Ter Stegen, o Barcelona fez um convite ao goleiro polonês, que topou deixar a aposentadoria e jogar na Espanha.