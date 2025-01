Quatro motivos que levaram Fulham a ignorar oferta do Palmeiras por Andreas

Do UOL, em São Paulo

O Fulham tem, pelo menos, quatro motivos para ter praticamente 'ignorado' a proposta do Palmeiras por Andreas Pereira.

Os motivos do Fulham

O Fulham não tem a venda de Andreas nos planos. O clube inglês tem o brasileiro como um titular absoluto e que pode atuar em quase todas as funções do meio de campo — ele tem dois gols e uma assistência em 17 jogos pelo time na temporada.

O técnico Marco Silva faz força pela permanência. O português gosta do futebol de Andreas e tem o brasileiro como uma das peças fundamentais para a engrenagem da equipe rodar.

O valor oferecido ficou abaixo da avaliação. O Palmeiras ofertou algo na casa dos 18 milhões de euros (R$ 114,5 milhões), mas o Fulham avalia Andreas perto dos 30 milhões de euros (R$ 191 milhões).

'Concorrentes' de Andreas estão lesionados. Os também volantes Harrison Reed e Sander Berge têm ficado fora dos últimos jogos do Fulham por lesões, o que torna o brasileiro um nome ainda mais frequente no esquema do técnico Marco Silva.

Palmeiras busca meias no mercado

Andreas Pereira não é um nome descartado no Palmeiras. Apesar do Fulham fazer jogo duro, a diretoria alviverde ainda acredita que pode convencer os ingleses a negociarem o atleta que tem contrato até o meio de 2026.

O volante não é o único alvo do Palmeiras para o meio. Recentemente, a diretoria sondou Matheus Pereira, do Cruzeiro, e Mathías Villasanti, do Grêmio. Assim como Andreas, ambos são vistos como negócios difíceis.

Até o momento, o Palmeiras anunciou dois reforços: os atacantes Paulinho, ex-Atlético-MG, e Facundo Torres, ex-Orlando City. A diretoria investiu cerca de R$ 187,7 milhões na chegada dos atletas.