Flamengo x Cruzeiro-PB: horário e onde assistir ao jogo da Copinha

Do UOL, no Rio de Janeiro

Flamengo e Cruzeiro-PB estreiam neste domingo, às 17h (de Brasília), na Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha. A partida acontece na cidade de Mogi das Cruzes.

O jogo tem transmissão da CazéTV (Youtube). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Flamengo, quatro vezes campeão da Copinha, entra no torneio buscando o quinto troféu da competição. A equipe comandada por Raphael Bahia está no Grupo 23, que joga em Mogi das Cruzes, ao lado de São Bernardo, Zumbi e Cruzeiro-PB.

O rubro-negro chega no torneio com um time alternativo. Isso porque vários atletas do sub-20 estão à disposição da equipe principal para o Campeonato Carioca. Quem comanda os jovens é Raphael Bahia, treinador do sub-20 B.

O Fla também entra em campo na quarta (08/01) contra o Zumbi e no sábado (11/01) diante do São Bernardo. O primeiro jogo é às 21h30 e o segundo às 21h45.