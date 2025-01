Com 26 brasileiras, GFL apresenta seu plantel feminino às vésperas do draft; conheça o elenco

No dia 24 de janeiro será realizado o 'draft' da Global Fight League, onde serão montadas as seis equipes que competirão na temporada regular, prevista para iniciar três meses depois, em abril. E, após divulgar que contratou uma série de lutadores que marcaram época no MMA, a Global Fight League apresentou nesta sexta-feira (3) seu plantel feminino. Com 58 nomes revelados ao público, a nova companhia conta com uma forte presença de atletas brasileiras, com 26 representantes ao todo.

Além do Brasil, outras 14 nacionalidades estão representadas na lista divulgada pela GFL através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui). Entre as 26 representantes tupiniquins, seis já passaram pelo UFC: Livinha Souza, Kalindra Faria, Viviane Sucuri, Talita Bernardo, Isabela de Pádua e, mais recentemente, Tamires Vidal. A empresa ressaltou também seu compromisso em igualar os direitos entre os homens e mulheres, inclusive nos salários recebidos.

"Temos o prazer de anunciar 58 atletas extraordinárias que assinaram contrato com a GFL para moldar o futuro do MMA na primeira liga mista e baseada em equipes. Essas atletas estão prontas para fazer história no 'Draft' de 24 de janeiro, onde terão a oportunidade de serem selecionadas por uma das seis equipes, competindo lado a lado com seus colegas masculinos e compartilhando receitas iguais - uma estreia histórica nos esportes de combate!", destacou o perfil oficial da GFL nas redes sociais.

Conheça as demais brasileiras

Dentre as atletas internacionais, alguns nomes de mais sucesso comercial e esportivo, respectivamente, como Paige VanZant e Julia Budd, se destacam. Já entre as brasileiras, para além das atletas com passagens pelo UFC citadas, outras 20 representantes que competiram em outras empresas e no cenário nacional também assinaram contrato com a GFL: Janaisa Morandin, Lorrany Santos, Antonia Silvaneide, Joice Mara, Erika Sousa, Pâmela Mara, Fernanda Barbosa, Silvania Monteiro, Maíra Mazar, Mariza Loch, Bianca Daimoni, Jady Menezes, Maria Luiza de Abreu, Thalita Diniz, Andressa Rocha, Yasmin Castanho, Gisele Moreira, Fernanda Guersone, Queila Braga e Evelyn Martins.

Confira abaixo a lista das atletas da GFL das demais nacionalidades:

Anita Bekus (Polônia)

Randi Field (Canadá)

Julia Budd (Canadá)

Brenda Gottig (Argentina)

Kayla Hracho (EUA)

Isis Verbeek (Holanda)

Jessica Aguilar (México)

Karolina Wojcik (Polônia)

Lauren Braccia (EUA)

Miao Ding (China)

Maiken Aannerud (Noruega)

Claire Lopez (França)

Luz Clara Vazquez (Argentina)

Serena DeJesus (EUA)

Camila Reynoso (Argentina)

Brittney Cloudy (EUA)

Eva Dourth (França)

Zurina Turrey (EUA)

Juliet Chukwu (Nigéria)

Paige Vanzant (EUA)

Bi Nguyen (EUA)

Hannah Goldy (EUA)

Jessica Penne (EUA)

Mara Borella (Itália)

Cynthia Calvillo (EUA)

Alexa Conners (EUA)

Chiara Penco (Itália)

Pannie Kianzad (Suécia)

Julia Dorny (Alemanha)

Natalia Kuziutina (Rússia)

Tonya Evinger (EUA)

Melissa Amaya (EUA)

We're thrilled to announce 58 extraordinary athletes that have signed with the GFL to shape the future of MMA in the first-ever co-ed, team-based league. ???? These athletes are ready to make history at the January 24 Draft, where they will have the opportunity to be selected... pic.twitter.com/vD8aobnPL4

- Global Fight League (@mmagfl) January 3, 2025