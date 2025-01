Grêmio anuncia novo treinador de goleiros para 2025

Em reformulação, o Grêmio definiu mais um integrante de sua nova comissão técnica. Neste sábado, o clube gaúcho divulgou o nome de Mateus Famer como o novo treinador de goleiros do elenco principal.

O profissional estava no Vasco desde 2023. Trata-se de um velho conhecido do clube: Mateus Famer integrou as categorias de base do Grêmio por 12 anos.

Ao Grêmio, chamou a atenção o trabalho de Mateus Famer com Léo Jardim no Vasco. O goleiro foi considerado um destaque do time carioca, sendo chamado para a Seleção Brasileira nos amistosos do ano passado contra Inglaterra e Espanha.

Na carreira, Mateus Famer ainda apresenta passagens por Guangzhou Evergrande, da China, entre 2020 e 2021, e Cruzeiro, em 2022. Recebeu também convocações para trabalhar na Seleção Brasileira sub-17 entre 2018 e 2023.

Ficha Técnica

Nome: Mateus Famer



Nascimento: 14/12/1986 (38 anos)



Naturalidade: Capivari do Sul/RS



Clubes: Base do Grêmio (2008 - 2020), Base do Guangzhou Evergrande/CHN (2020-2021), Cruzeiro (2022) e Vasco da Gama (2023-2024). Convocações para a Seleção Brasileira Sub-17 (2018-2023).



Títulos: Campeão da Copa Santiago de Futebol Juvenil (2019), Campeão Brasileiro Série B (2022).



Torneio Nike Friendlies Sub-17 (2018), Sul-Americano Sub-17 (2019 e 2023), Copa do Mundo FIFA Sub-17 (2019), Torneio de Montaigu Sub-17 (2022).