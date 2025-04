Grêmio e Inter fecham preparação para Gre-Nal pelo Brasileiro; veja times prováveis

Grêmio e Internacional concluíram, nesta sexta-feira, os preparativos para o Gre-Nal 447, válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O clássico acontece neste sábado (19), às 21h, na Arena do Grêmio.

No CT Luiz Carvalho, o Grêmio encerrou os treinos com atividades orientadas pelo auxiliar técnico James Freitas. Na noite da última quarta-feira, a diretoria do Imortal demitiu o treinador Gustavo Quinteros, após goleada de 4 a 1 sofrida contra o Mirassol, pelo Brasileirão.

A tarde começou com os goleiros em trabalhos específicos com os preparadores Mateus Famer e Everson Pereira. Em seguida, os jogadores de linha fizeram aquecimento e participaram de dinâmicas voltadas à movimentação lateral, arranque, velocidade e troca de passes.

Na parte final, Freitas comandou um coletivo tático em campo inteiro, com simulações de jogo entre titulares e reservas. O gramado foi dividido em três setores ? defesa, meio-campo e ataque ? e a movimentação foi interrompida em diversos momentos para ajustes e orientações. O treino contou com a presença do presidente gremista, Alberto Guerra, e de membros da direção de futebol.

A provável escalação do Grêmio conta com: Tiago Volpi; Igor Serrote, Jemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Camilo, Villasanti e Edenilson; Pavón, Cristian Olivera e Braithwaite.

AGORA É CLÁSSICO ???? Nesta tarde, finalizamos a preparação para o #Grenal447. Amanhã, te esperamos na Arena! ? Lucas Uebel | Grêmio FBPA https://t.co/aGyNNlBPds pic.twitter.com/GLH9J5PUA9 ? Grêmio FBPA (@Gremio) April 18, 2025

Já no CT Parque Gigante, o Internacional iniciou o dia com atividades físicas na academia, antes de ir a campo para treinos com bola sob o comando de Roger Machado. O Colorado teve apenas dois dias de preparação entre o último compromisso e o clássico, mas chega embalado: são sete Gre-Nais sem perder e o título do Campeonato Gaúcho conquistado em cima do rival neste ano.

Desta maneira, o 11 inicial do Internacional deve ter: Anthoni; Aguirre, Vitão, Rogel e Bernabei, Fernando, Bruno Henrique e Alan Patrick; Wesley, Vitinho e Borré.