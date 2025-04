Operário-PR e Paysandu se enfrentam por reabilitação na Série B

Em busca de recuperação na Série B do Campeonato Brasileiro, Operário-PR e Paysandu se enfrentam neste sábado, às 16h, no Germano Kruger, em Ponta Grossa (PR). O único jogo do dia abre a quarta rodada da segunda divisão nacional.

Campeão estadual nesta temporada, o Operário até iniciou bem, ao vencer o Criciúma, por 2 a 1, fora de casa. Depois, porém, perdeu para o Goiás, por 2 a 1, em casa, e para o Avaí, por 1 a 0, fora. Com três pontos, aparece em 15º lugar e busca a primeira vitória como mandante.

Já o Paysandu ainda não pontuou e está em 19º e penúltimo lugar. Foi derrotado pelo Athletico-PR, por 2 a 1, em casa, Vila Nova, por 1 a 0, fora, e Chapecoense, por 2 a 0, novamente em casa.

O time paraense vem dividindo atenção com outras duas finais. Na Copa Verde, empatou sem gols o primeiro jogo diante do Goiás e fará o segundo na próxima quarta-feira. Já os dois jogos da final do Paraense, diante do Remo, serão realizados no início de maio.

A quarta rodada seguirá no domingo com quatro jogos, incluindo o CRB, único com 100% de aproveitamento, e o paulista Botafogo. A segunda-feira contará com três jogos, com destaques para Coritiba e Novorizontino, enquanto a terça-feira fecha a rodada com mais dois jogos, incluindo a Ferroviária.

Confira os jogos da 4ª rodada

SÁBADO

16h

Operário-PR x Paysandu

DOMINGO

16h

Vila Nova x Botafogo

18h

Chapecoense x Athletic-MG

19h

Athletico x CRB

20h

América-MG x Goiás

SEGUNDA-FEIRA

18h

Amazonas x Avaí

19h

Novorizontino x Criciúma

21h30

Remo x Coritiba

TERÇA-FEIRA

19h30

Atlético-GO x Cuiabá

20h

Volta Redonda x Ferroviária