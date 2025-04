Bortoleto lamenta ausência em treino na Arábia Saudita: 'Perder tempo de pista é frustrante'

Gabriel Bortoleto teve um contratempo importante nesta sexta-feira e ficou fora do segundo treino livre do Grande Prêmio da Arábia Saudita de Fórmula 1. Em sua primeira experiência no circuito de Jeddah com um carro da categoria, o brasileiro viu sua participação ser interrompida por um vazamento de combustível detectado. A equipe Sauber precisou trocar o chassi, mas não conseguiu deixar o carro pronto a tempo para o FP2.

"Definitivamente, não foi o dia que eu esperava aqui em Jeddah", disse o piloto. "É a primeira vez que dirijo neste circuito em um carro de Fórmula 1, então perder um tempo valioso na pista foi frustrante."

Apesar do revés, Bortoleto elogiou o esforço da equipe para resolver o problema. "Essas coisas podem acontecer, e a equipe fez tudo o que podia para resolver o problema - sou grato pelo esforço - mas simplesmente não foi possível no tempo disponível."

Sem poder andar no FP2, o brasileiro reconhece que terá um desafio extra em um dos traçados mais exigentes do calendário, mas acredita que pode se preparar com base nos dados da equipe e na experiência do companheiro Nico Hülkenberg. "Ainda assim, consegui dar algumas voltas no FP1, o que me deu uma noção inicial do circuito. Agora é só aprender o máximo que puder com os dados e com o Nico para estar totalmente preparado para amanhã."

Hülkenberg, inclusive, fechou o dia com bom desempenho, terminando o segundo treino livre na nona colocação - resultado que anima a equipe para a sequência do fim de semana.

A corrida de domingo, às 14h (de Brasília), será uma das mais exigentes do campeonato. Com 27 curvas e alta velocidade média, o circuito de Jeddah exige precisão e preparo físico dos pilotos, além de um bom acerto de carro - algo que Bortoleto terá menos tempo para buscar após o contratempo desta sexta.