São Paulo tenta quebrar jejum de quase 2 anos sem vencer o Santos

Neste domingo, o São Paulo entra em campo para tentar superar o Santos, algo que não acontece há quase dois anos. A última vitória sobre o rival aconteceu no dia 16 de julho de 2023, quando goleou o adversário por 4 a 1, em partida válida pela 15ª rodada do Brasileirão daquele ano, no Morumbis. Desde então, são duas derrotas e um empate.

O jejum começou em 12 de novembro de 2023, pela 34ª rodada da Série A. Na Vila Belmiro, as equipes empataram sem gols.

Pouco mais de três meses depois, no dia 14 de fevereiro, pelo Paulistão, o Tricolor, desta vez no Morumbis, foi superado por 1 a 0, com o gol do rival marcado por Alfredo Morelos, de pênalti.

O duelo mais recente foi disputado em fevereiro deste ano, na Vila Belmiro, também pelo Estadual. Apesar do gol de Lucas Moura com assistência de Calleri, o São Paulo sofreu a virada com tentos de Guilherme (2) e Gabriel Bontempo.

Além do retrospecto ruim, o técnico Luis Zubeldía chega pressionado no cargo. O último triunfo foi diante do Talleres, no dia 2 de abril, pela Libertadores. Deste então, comandante argentino soma quatro empates. Assim, um novo tropeço diante do Santos pode colocar um ponto final na passagem do argentino no comando do São Paulo.

A partida, válida pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, está marcada para este domingo, às 16h (de Brasília), no Morumbis.