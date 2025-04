Com virada nos segundos finais, Santo André supera Blumenau e respira na LBF

Com direito a uma virada nos instantes finais, a AD Santo André voltou a vencer na LBF. Na noite desta sexta-feira, diante da torcida no ginásio do Parque Celso Daniel, em Santo André (SP), o time da casa superou o Blumenau por apertados 74 a 72. O triunfo encerrou uma série de três derrotas seguidas e ampliou o jejum do adversário, que segue sem vitórias na temporada.

Apesar do resultado positivo, a equipe paulista permanece na nona colocação da tabela, com dez pontos, ainda fora da zona de classificação aos playoffs. Já o Blumenau amarga a lanterna da competição, com sete pontos somados e nenhuma vitória em 2025.

O próximo desafio do Blumenau será já neste domingo, fora de casa, contra o Unimed Campinas, no ginásio do Tênis Clube de Campinas (SP). A AD Santo André entra em quadra novamente na próxima terça-feira (22), às 19h30 (de Brasília), quando visita a Sodiê Mesquita na Arena Sodiê, em Mesquita (RJ).

O sorrisão da MVP CAIXA desta sexta-feira! ? Ineidis Casanova usou toda a sua experiência para conduzir o @timesantoandre à vitória! Foram 26 pontos, 7 rebotes e 24 de eficiência pra camisa 24 andreense. Selfie com o ? pra comemorar! ? Ineidis Casanova pic.twitter.com/eOsq5Jx327 ? Liga de Basquete Feminino (@LBF_Oficial) April 19, 2025

Dentro de quadra, o jogo foi de fortes emoções. Após ficarem atrás no placar por praticamente toda a partida, as donas da casa reagiram no último quarto e garantiram a vitória nos segundos finais. A cubana Ineidis Casanova comandou o time com uma atuação de gala: 26 pontos, 7 rebotes e 24 de eficiência, faturando o troféu de melhor do confronto. A armadora Marcella também brilhou, anotando 22 pontos - sua melhor marca em quatro temporadas na liga - e convertendo a bola de três decisiva a apenas 19 segundos do fim, que virou o placar a favor das andreenses.

Pelo lado do Blumenau, a equipe teve sua melhor performance ofensiva no ano, com destaque para Sil, que marcou 18 pontos e pegou 9 rebotes. Maite Pereira contribuiu com mais 15 pontos, mas não foi o suficiente para evitar mais uma derrota.