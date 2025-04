Palmeiras reforça setor problemático e tem quatro 'titulares' para 2 vagas

O meio-campo do Palmeiras foi um problema apontado por Abel Ferreira no ano passado, e a diretoria reforçou o setor para dar mais opções ao técnico.

Agora, o Alviverde tem quatro nomes importantes para o meio-campo para apenas duas vagas.

O que aconteceu

As opções que o Palmeiras tinha para o meio-campo em 2024 não foram suficientes. Aníbal Moreno começou muito bem, mas teve queda brusca de desempenho no segundo semestre, a torcida já não tinha mais paciência com Gabriel Menino, e Zé Rafael conviveu com lesões e quase não esteve à disposição — com desempenho bem distante do que o levou a ser ídolo da torcida.

O desempenho irregular do setor somado às lesões fizeram Abel Ferreira recorrer a Raphael Veiga jogando como camisa 8. O camisa 23 não comprometeu na posição, mas não conseguiu causar impacto no time.

Richard Ríos foi o único meio-campista que viveu ano de ascensão. O colombiano virou titular da equipe, passou a ser convocado pela seleção colombiana e também virou o titular de seu país, além de ser cobiçado por diversos clubes durante a Copa América.

O Palmeiras buscou um "reforço inegociável" na Dinamarca para o meio-campo. O Alviverde pagou cerca de R$ 44 milhões + bônus por 75% dos direitos para tirar Emiliano Martínez do Midtjylland, da Dinamarca.

O clube buscava o jogador desde o ano passado. Anderson Barros iniciou os contatos com o estafe do atleta, e o dirigente Leonardo Holanda chegou a viajar à Dinamarca para conversar com o clube, que de início nem quis abrir negociação pois o considerava o melhor jogador do time, mas mudou de ideia no planejamento para esta temporada.

A "última peça" veio do mercado brasileiro. O outro reforço para o meio foi Lucas Evangelista, que estava no RB Bragantino. O atleta disputou cinco temporadas e era titular absoluto da equipe.

Além disso, o Palmeiras viu a chegada do jogador como uma ótima oportunidade de mercado: ele custou cerca de R$ 24 milhões, valor considerado baixo para o atual patamar do mercado da bola.

O meio-campista Allan, de 20 anos, também pode atuar no setor, mas está atrás de Aníbal Moreno, Emiliano Martínez, Richard Ríos e Lucas Evangelista.

Quem deixou o Palmeiras não vive bom momento. Zé Rafael até hoje não estreou pelo Santos, seu novo clube, após passar por uma cirurgia na coluna. Já Gabriel Menino foi reserva nos últimos três jogos pelo Atlético-MG.

Emiliano Martínez, Richard Ríos e Aníbal Moreno brigam por duas vagas no time titular no fim de semana. Lucas Evangelista avançou na recuperação de um trauma na coxa e pode voltar a ser relacionado.

O Palmeiras volta a campo no domingo (20), contra o Fortaleza, na Arena Castelão, às 18h30 (de Brasília).

Com os três pontos contra o Inter, o Palmeiras é o vice-líder do Brasileirão com 10 pontos em 12 disputados: a equipe só está atrás do Flamengo (também com 10) por conta do saldo de gols (9 a 4 para os cariocas).