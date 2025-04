Gyokeres ultrapassa Lewandowski e se aproxima de Salah na disputa pela Chuteira de Ouro 2025

Nesta sexta-feira, o atacante sueco Viktor Gyokeres marcou três gols na vitória do Sporting sobre o Moreirense por 3 a 1, pelo Campeonato Português. Com o hat-trick, o atleta ultrapassou o polonês Robert Lewandowski, do Barcelona, e se aproximou do egípcio Mohamed Salah, do Liverpool, pelo prêmio da Chuteira de Ouro.

A premiação da Uefa condecora o jogador que mais fez gols em campeonatos nacionais, considerando a dificuldade da competição. Apesar de Gyokeres ter feito mais gols que Salah, o sueco fica atrás do egípcio, pois o Inglês é considerado mais difícil que o Português.

Nos critérios da Chuteira de Ouro, os campeonatos da Alemanha, Espanha, França, Inglaterra e Itália têm peso 2 para cada gol marcado. Já o Português contabiliza 1,5 a cada tento. Com isso, Salah lidera a disputa com 54 pontos e 27 gols marcados. Gyokeres fica em segundo, com três pontos a menos e 34 tentos. Por sua vez, Lewandowski é o terceiro com 50, por marcar 25 vezes.

Gyokeres e Salah buscam a sua primeira conquista da Chuteira de Ouro, enquanto Lewandowski vai atrás de seu terceiro prêmio. O polonês venceu em 2021 e 2022, ambas pelo Bayern de Munique.

Na temporada passada, o atacante inglês Harry Kane, do Bayern de Munique, conquistou o prêmio, ao marcar 36 gols em 34 partidas. O maior vencedor da Chuteira de Ouro é o argentino Lionel Messi, que venceu seis vezes enquanto atuava pelo Barcelona.

O último jogador que venceu a Chuteira de Ouro atuando em Portugal foi o atacante brasileiro Jardel. Na temporada 2001-02, o jogador do Sporting marcou 42 gols em 34 jogos e, além de conquistar o prêmio individual, ajudou a equipe a ganhar o Campeonato Português.