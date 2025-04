Vegetti tem Pedro como principal rival na disputa pela artilharia no Brasil

Do UOL, no Rio de Janeiro

Vegetti reencontrará hoje, no Maracanã, às 18h30, no clássico entre Vasco e Flamengo, aquele que mais tem números capazes de ameaçar sua soberania como artilheiro no Brasil: Pedro.

O que aconteceu

Desde que chegou ao Vasco, em agosto de 2023, ninguém fez mais gols que o argentino entre os clubes da Série A. Até aqui são 47 gols em 93 jogos com a camisa cruzmaltina.

Neste período, Pedro somou 41 gols em 69 partidas. O número menor de jogos se dá em função da grave lesão no joelho direito do rubro-negro, que ficou sete meses afastado dos gramados e retornou no último dia 9.

Yuri Alberto, do Corinthians, soma 45 gols em 105 partidas, mas tem uma média bem inferior a Pedro. Neste quesito, o atacante do Flamengo, inclusive, supera Vegetti, com 0,59 de gols por jogo contra 0,50 do vascaíno. Já o corintiano tem 0,42.

Disputa nas artilharias dos campeonatos

Vegetti e Pedro também têm disputado cabeça a cabeça a artilharia dos campeonatos. O atacante do Vasco, por exemplo, foi o artilheiro da Copa do Brasil de 2024 e do Estadual de 2025. Já o camisa 9 rubro-negro foi artilheiro da Copa do Brasil de 2023 e do Estadual de 2024.

Este ano, por conta da lesão de Pedro, Vegetti largou na frente. Além da artilharia do Campeonato Carioca, o vascaíno lidera o quesito gols no Campeonato Brasileiro com quatro, junto com Pedro Raul, do Ceará, e Arrascaeta, do próprio Flamengo. Pedro, por sua vez, já está na cola com os dois gols feitos sobre o Juventude.

Vegetti sobre Pedro: 'Um jogador completo'

Apesar da rivalidade, Vegetti já fez elogios públicos a Pedro. O atacante do Vasco avalia o artilheiro do Flamengo como um "jogador completo".

Eu gosto muito do Pedro. Para mim, é jogador completo. Ele tem muitas situações de gol por jogar no Flamengo, mas gosto muito dele. Já falei isso ano passado em uma entrevista coletiva

Vegetti

A artilharia na Série A desde que Vegetti chegou ao Vasco