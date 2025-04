UFC Vegas 106: Thiago Moises enfrenta Jared Gordon em maio

O card do UFC Vegas 106, agendado para o dia 17 de maio, recebeu uma adição importante na categoria peso-leve (70 kg): o brasileiro Thiago Moisés enfrentará o veterano americano Jared Gordon. O evento ocorrerá no UFC Apex, em Las Vegas (EUA), e será liderado pela luta entre Gilbert Burns e Michael Morales.

O paulista de 30 anos vem de uma vitória por decisão unânime sobre Trey Ogden em janeiro deste ano. O resultado recolocou o brasileiro no caminho dos triunfos após uma derrota por pontos para Ludovit Klein em 2024. Com um histórico recente oscilante, o atleta da American Top Team busca emendar uma sequência positiva e consolidar seu espaço na divisão.

Por sua vez, Gordon (20-7, 8-6 UFC) retorna ao octógono após quase um ano de inatividade. Ele teve duas lutas canceladas de última hora no UFC Vegas 102, uma delas devido a problemas de peso do oponente Mashrabjon Ruziboev. O americano não compete desde a polêmica derrota por decisão dividida para Nasrat Haqparast em junho de 2024. Antes disso, conquistou um nocaute no primeiro round sobre Mark Madsen, seu primeiro triunfo por finalização rápida no UFC desde sua estreia na organização.

Ambos os lutadores possuem o mesmo recorde dentro do UFC, com oito vitórias e seis derrotas cada. O duelo se dará na categoria dos leves, uma das mais disputadas da organização, e acrescenta mais um representante brasileiro ao card do UFC Vegas 106.

Brasileiros em ação

O UFC Vegas 106 contará com uma grande presença brasileira, com oito atletas escalados. Além de Gilbert Burns na luta principal e Thiago Moises no octógono, o evento terá o embate entre Tainara Lisboa e Luana Santos, além das participações de Rodolfo Bellato, Luana Pinheiro, Matheus Camilo e Denise Gomes.

Veja o card até o momento

Gilbert Burns vs Michael Morales

Jared Gordon vs Thiago Moises

Ismail Naurdiev vs JunYong Park

Tainara Lisboa vs Luana Santos

Carlos Hernandez vs HyunSung Park

Rodolfo Bellato vs Paul Craig

Tecia Pennington vs Luana Pinheiro

Nursulton Ruziboev vs Dustin Stoltzfus

Matheus Camilo vs Gabe Green

Denise Gomes vs Elise Reed

