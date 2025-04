Giro Europeu: Gyokeres faz hat-trick, e Sporting abre vantagem na liderança do Português

O Sporting venceu o Moreirense por 3 a 1 nesta sexta-feira, pela 30ª rodada do Campeonato Português, no Estádio José Alvalade, em Lisboa. Gyokeres marcou os três gols dos mandantes, enquanto Teguía balançou as redes para os visitantes.

Com o resultado, o Sporting segue na liderança do Campeonato Português, com 72 pontos, três a mais que o Benfica, vice-líder, que joga neste sábado, às 16h30 (de Brasília), contra o Vitória de Guimarães, fora de casa. Por sua vez, o Moreirense segue na décima posição, com 35 pontos.

O Sporting volta a campo nesta terça-feira, às 16h45, quando visita o Rio Ave pelo jogo de volta das semifinais da Taça de Portugal. A equipe de Lisboa venceu a partida de ida por 2 a 0. Já o Moreirense recebe o Nacional no dia 27, às 11h30, pela 31ª rodada do Português.

Os gols do jogo

O primeiro tempo foi amplamente dominado pelo Sporting, que saiu na frente cedo. Aos 12 minutos, após bate e rebate na área, Gyokeres finalizou e abriu o placar. Aos 25, o atacante sueco marcou de novo, após cortar Maracás, zagueiro do Moreirense, e chutar forte.

O Sporting continuou com o mesmo ímpeto no segundo tempo. Aos sete minutos, Gyokeres fez o seu terceiro em cobrança de falta. Quatro minutos depois, o Moreirense diminuiu o placar com Teguía, que aproveitou cruzamento de Frimpong e marcou de cabeça.

Com gol no final, Rennes vence Nantes pelo Francês

Pela 30ª rodada do Campeonato Francês, o Rennes recebeu o Nantes e venceu por 2 a 1, no Roazhon Park. Truffert e Meité marcaram para os mandantes, enquanto Mohamed fez o gol dos visitantes.

Com o resultado, o Rennes chegou aos 38 pontos e alcançou a décima posição. Por sua vez, o Nantes continua na 13ª colocação, com 30 pontos.

Espanyol bate Getafe pelo Espanhol

Pela 32ª rodada do Campeonato Espanhol, o Espanyol bateu o Getafe por 1 a 0, em casa, no Estádio Cornellà-El Prat. Kumbulla fez o único gol da partida.

Com a vitória, o Espanyol chegou aos 38 pontos e subiu para a 12ª posição. Já o Getafe permanece em 11º lugar, com 39.