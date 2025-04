Liverpool quase lá e 'maldição' perto do fim: como está cada liga europeia

Do UOL, em São Paulo

Não é só a Champions que entrou em sua reta final. As principais ligas europeias estão nas últimas rodadas, e o UOL mostra o panorama e como está a briga pelo título em cada uma delas.

Como está cada liga?

Campeonato Inglês. O Liverpool pode ser campeão neste final de semana. Líder com 76 pontos, os Reds precisam vencer o Leicester amanhã e necessitam de uma derrota do Arsenal para o Ipswich Town para se sagrarem campeões na 33ª rodada. Qualquer outra combinação de resultados não define o campeão neste final de semana.

Campeonato Espanhol. O trio de ferro disputa o título. O Barcelona é o atual líder, com 70 pontos, mas é seguido de perto pelo Real Madrid, que tem 66. O Atlético de Madri está mais distante, com 63, mas ainda sonha. Ainda faltam sete rodadas a serem disputadas.

Campeonato Italiano. Inter de Milão e Napoli disputam o título rodada a rodada. A Inter lidera a competição, com 71 pontos, mas os napolitanos não estão muito atrás, com 68. A Atalanta vem em terceiro, com 61, porém vê o sonho mais distante. Seis rodadas ainda serão disputadas.

Campeonato Alemão. O Bayern de Munique está perto do título. A equipe bávara tem seis pontos de diferença para o Bayer Leverkusen, vice-líder da competição (69 a 63), faltando cinco rodadas para o fim. Caso se confirme a taça, a "maldição" de Harry Kane será quebrada. O atacante tem a fama de nunca ter conquistado um título na carreira como profissional.

Campeonato Francês. A parada já está definida na França. O PSG se sagrou campeão faltando seis rodadas para o fim do torneio, no último final de semana. O clube, agora, luta para sacramentar a conquista de maneira invicta — são 23 vitórias e só cinco empates na Ligue 1.

Confira as tabelas