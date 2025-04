Volta à casa: Corinthians reencontra Filhos do Terrão em partida contra o Sport pelo Brasileirão

Neste fim de semana, o Corinthians já tem mais um importante compromisso pelo Campeonato Brasileiro. O Alvinegro encara o Sport neste sábado, a partir das 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela quinta rodada da competição nacional.

O confronto deste sábado marcará o retorno de dois Filhos do Terrão à Neo Química Arena: o goleiro Caíque França e o volante Du Queiroz. Revelados nas categorias de base do Timão, ambos enfrentarão o clube pela primeira vez defendendo as cores do Sport.

Caíque França iniciou a carreira na base do Corinthians e, com o passar do tempo, foi ganhando mais experiência. Sua primeira oportunidade no profissional veio em 2016. O goleiro precisou substituir Cássio e disputou os 45 minutos finais na vitória de 3 a 1 sobre o Botafogo, pelo Brasileirão.

Foi em 2017 que Caíque França teve uma das melhores oportunidades de sua carreira no profissional do Corinthians. O Alvinegro estava na briga pelo título da Série A, e Cássio havia sido convocado por Tite para defender a Seleção Brasileira. Substituto imediato, Walter se lesionou, e o garoto de 22 anos ganhou chances no time titular.

França teve uma sequência de três partidas no Brasileirão. Contra o Athletico-PR, substituiu Walter na reta final do jogo. Em seguida, foi titular nas vitórias por 1 a 0 sobre o Avaí e por 3 a 1 contra o Fluminense, ambas na Neo Química Arena.

Depois, voltou ao banco de reservas e só foi atuar novamente pelo profissional em 2019, na derrota por 4 a 1 para o Flamengo, quando entrou no segundo tempo no lugar de Cássio. Em 2020, então, foi emprestado ao Oeste para ganhar experiência e rodagem.

Seu último ano no Corinthians foi 2021, após retornar do Oeste. Ao fim daquela temporada, Caíque França não renovou com o clube e, aos 26 anos, rumou à Ponte Preta. O goleiro passou a se destacar pelo time paulista e, no final de 2023, assinou pré-contrato com o Sport.

No time pernambucano, o Filho do Terrão assumiu a titularidade logo que chegou e, desde então, tem mostrado regularidade. Ao todo, são 78 jogos com a camisa do Sport, com 71 gols sofridos. No ano passado, o clube renovou com o goleiro até o fim de 2026.

Já Du Queiroz também fez toda a formação nas categorias de base do Corinthians e começou a se destacar ainda novo. O volante foi integrado ao profissional pelo técnico Sylvinho e fez sua estreia no triunfo fora de casa contra o Athletico-PR, por 1 a 0. O jogador, entretanto, estreou como lateral direito ao substituir Fagner na etapa final.

Na reta final de 2021, Du Queiroz seguiu ganhando chances e até chegou a ganhar a vaga entre os titulares. Com a chegada do técnico Vítor Pereira em 2022, o volante passou a ter ainda mais espaço e se consolidou no 11 inicial, sendo peça importante da equipe - foram três gols e três assistências naquela temporada.

Já em 2023, o jogador começou a perder espaço após o clube acertar sua transferência ao Zenit, da Rússia, na negociação que trouxe Yuri Alberto ao Corinthians de maneira definitiva. O volante até chegou a disputar 16 jogos em solo russo, mas no início de 2024, retornou ao Brasil por empréstimo para defender o Grêmio.

Na atual temporada, o Sport decidiu apostar no Filho do Terrão, que firmou vínculo de empréstimo com o clube pernambucano até o fim do ano. Até o momento, o jogador disputou seis partidas com o técnico Pepa, todas como titular.

Outro rosto familiar que o Corinthians encontrará no duelo contra o Sport é o de Chrystian Barletta. O atacante chegou ao Timão em 2023 após se destacar no Paulistão pelo São Bernardo, mas foi pouco utilizado no Alvinegro e somou apenas cinco jogos. Naquele mesmo ano, foi vendido ao Ceará.

Com os reencontros à vista, o Corinthians enfrenta o Sport mirando a recuperação no Campeonato Brasileiro. O Timão vem de duas derrotas consecutivas e figura na 14ª colocação, com apenas quatro pontos conquistados em quatro rodadas.