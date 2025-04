Série D começa hoje, tem times de peso e SAF do pai de Neymar; veja

Do UOL, em São Paulo

A Série D do Campeonato Brasileiro começa hoje e conta com times tradicionais e com a SAF que tem a participação de Neymar pai.

Destaques da Série D

Portuguesa. A Lusa volta a disputar a competição nacional neste ano. A última vez que a equipe teve calendário nacional foi em 2021, quando foi eliminada na segunda fase da própria Série D. Hoje SAF, o time comandado pelo técnico Cauan de Almeida foi o último colocado do seu grupo no Paulistão, mas ficou longe do rebaixamento.

América-RN. A equipe potiguar vai para sua segunda edição seguida da Série D. A disputa vem pouco depois de o clube conquistar mais um campeonato estadual — em cima do ABC, seu maior rival.

Santa Cruz. O clube pernambucano disputa a Série D após cair na semifinal do Campeonato Pernambucano para o Sport. O investimento é grande para a competição nacional, e a diretoria já contratou o atacante Thiago Galhardo.

Sampaio Corrêa. O time maranhense joga a Série D após ser rebaixado na Série C de 2024. O Brasileirão vem em meio à reta final do Campeonato Maranhense, estadual que tem o Tubarão como líder na primeira fase.

Brasil de Pelotas. O clube gaúcho vai para mais uma edição da Série D — foi eliminado no mata-mata no ano passado. O nacional vem logo após a queda para a segunda divisão do Campeonato Gaúcho.

Monte Azul. O clube paulista faz sua estreia na Série D não com jogadores badalados, mas sim com a gestão. O time do interior de São Paulo tem Neymar pai como consultor de gestão e o ex-atacante Emerson Sheik como vice-presidente da SAF. Recentemente, conseguiu o acesso à segunda divisão do Paulistão e é o atual campeão da Copa Paulista.

Como funciona a Série D?

A Série D tem oito grupos com oito times cada. Eles foram divididos com a base na localização de cada um deles nesta primeira fase.

Todos jogam contra os rivais do mesmo grupo em turno e returno. Os quatro melhores de cada chave avançam para o mata-mata, que é disputado em sistema de ida e volta.

Os quatro semifinalistas se garantem na Série C de 2026.

Grupos da Série D 2025

Grupo 1

Águia de Marabá-PA

Tuna Luso-PA

Trem-AP

Independência-AC

Humaitá-AC

Manaus-AM

GAS-RR

Manauara-AM

Grupo 2

Sampaio Corrêa-MA

Tocantinópolis-TO

Maracanã-CE

Parnahyba-PI

Maranhão

Imperatriz-MA

Altos-PI

Iguatu-CE

Grupo 3

América-RN

Santa Cruz-PE

Treze-PB

Ferroviário-CE

Horizonte-CE

Sousa-PB

Central-PE

Santa Cruz de Natal-RN

Grupo 4

ASA-CE

Sergipe-SE

Juazeirense-BA

Lagarto-SE

Penedense-AL

Jequié-BA

Barcelona de Ilhéus-BA

União-TO

Grupo 5

Mixto-MT

Luverdense-MT

Ceilândia-DF

Aparecidense-GO

Goiânia-GO

Goianésia-GO

Porto Velho-RO

Capital-DF

Grupo 6

Portuguesa-SP

Boavista-RJ

Nova Iguaçu-RJ

Rio Branco-ES

Água Santa-SP

Maricá-RJ

Pouso Alegre-MG

Porto Vitória-ES

Grupo 7

Monte Azul-SP

Cascavel-PR

Cianorte-PR

Inter de Limeira-SP

Uberlândia-MG

Operário-MS

Goiatuba-GO

Itabirito-MG

Grupo 8

Joinville-SC

Brasil de Pelotas-RS

São Luíz-RS

São José-RS

Marcílio Dias-SC

Guarany de Bagé-RS

Azuriz-PR

Barra-SC