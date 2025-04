Vasco x Flamengo: onde assistir ao jogo pelo Brasileirão

Vasco e Flamengo fazem o clássico carioca neste sábado (19), às 18h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 5ª rodada do Brasileirão 2025.

A Amazon Prime (streaming —de acordo com as condições da plataforma) transmite o confronto com exclusividade. O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Vasco não vive bom momento e vem de derrota no Brasileirão. O Cruzmaltino visitou o Ceará na rodada passada e perdeu por 2 a 1.

Já o Flamengo chega embalada pela vitória arrasadora na rodada passada. No Maracanã, o Rubro-Negro recebeu o Juventude e venceu por 6 a 0, com direito a dois gols de Pedro.

Vasco x Flamengo -- Campeonato Brasileiro