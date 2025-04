Flamengo defende a liderança do Brasileirão no clássico com o Vasco no Maracanã dividido

Um dos maiores confrontos do futebol brasileiro vai acontecer neste sábado. Com quatro setores mistos e promessa de festa nas arquibancadas do Maracanã, Vasco e Flamengo se enfrentam pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, às 18h30, em mais um "Clássico dos Milhões".

Recentemente, a Justiça do Rio de Janeiro concedeu uma liminar para a partida acontecer em São Januário, a casa vascaína. Apesar da decisão, a diretoria optou por manter o Maracanã como o palco do clássico, com torcida dividida pela metade, visando um maior retorno financeiro. A expectativa é para um público superior a 50 mil torcedores.

Os rivais vivem situações diferentes neste início de competição. Enquanto o Flamengo está invicto e líder, com 10 pontos, e entusiasmado ao aplicar a maior goleada da competição sobre o Juventude, por 6 a 0, o time cruzmaltino vem de derrota para o Ceará, por 2 a 1, e tenta se manter na parte de cima da tabela, ocupando a sétima colocação, com seis pontos.

Nos 64 confrontos pelo Brasileirão, o Flamengo também está na frente com 24 vitórias, contra 17 do Vasco e 23 empates. Nas semifinais do Carioca, o rubro-negro venceu duas vezes o rival, por 1 a 0 e 2 a 1, antes de ser campeão.

As convincentes vitórias do Flamengo sobre o Grêmio (2 a 0) e Juventude serviram para enfatizar os discursos do técnico Filipe Luís e da diretoria, que prometeram este ano priorizar o Brasileirão.

Antes da derrota no Ceará, o Vasco conquistou duas vitórias consecutivas, contra Puerto Cabello (VEN), por 1 a 0, pela Sul-Americana, e Sport, por 3 a 1, pelo Nacional. Apesar de ter a confiança do elenco, o técnico Fábio Carille segue ‘desequilibrado’ no cargo. Vaiado por grande parte da torcida nas últimas partidas, ele busca a vitória no clássico para diminuir a pressão.

O meia Philippe Coutinho volta a estar disponível, após ser poupado contra o Ceará para evitar um desgaste físico. O lateral-direito Puma Rodríguez também deve voltar, mas no banco. O uruguaio foi liberado do último jogo pela diretoria para acompanhar o nascimento de seu filho. Ele é o reserva imediato de Paulo Henrique.

Apesar das voltas, o time não poderá contar com o meia Dimitri Payet, que sofreu uma lesão no joelho direito na rodada anterior. O francês será 'naturalmente' substituído por Coutinho. O volante Tchê Tchê, que passa por um problema familiar, também fica de fora.

Fábio Carille falou sobre a pesada rotina de jogos do futebol brasileiro. Ele comentou sobre como o período pesa para atletas que não estão acostumados com o ritmo no País, como os meias Nuno Moreira e Benjamín Garré, que devem formar o quarteto ofensivo com Coutinho e Vegetti.

"Estou nesta sequência com esse grupo faz pouco tempo. Alguns jogadores que não estão acostumados com o nosso futebol e estão comigo há um pouco mais de um mês. Tudo vai acumulando, mas não temos saída. Eu costumo dizer que quando você não está bem tecnicamente, o adversário também não pode jogar", disse o treinador.

No Flamengo, em clima de confiança total, o técnico Filipe Luís afirmou que o pensamento é sempre no próximo jogo, evitando comentários sobre outras etapas do Brasileiro. "Vamos preparar o jogo e tentar ter uma grande atuação no clássico. Não temos que pensar na 30ª ou na 38ª rodada. Temos que pensar na próxima. Esse é o nosso pensamento. É o dia a dia, partida a partida."

Mesmo assim, há sinais de que ele pode seguir revezando alguns jogadores. Na defesa, Léo Ortiz pode entrar na vaga de Danilo, que até marcou gol no meio de semana, mas está num ritmo de menor intensidade que os demais por vir de lesão. Com Alex Sandro vetado com lesão muscular na perna esquerda, Ayrton Lucas está confirmado na lateral-esquerda.

O meia De La Cruz também deve ser uma das novidades no meio-campo ao lado de Erick Pulgar, entrando na vaga de Allan. Estrelas do elenco, Pedro e Bruno Henrique deve iniciar o jogo no banco de reservas, com os rápidos Plata e Michael no ataque.

Pedro, que marcou dois gols no segundo tempo contra o Juventude, deve seguir ganhando minutagem após sete meses parado por lesão e cirurgia no joelho. Bruno Henrique tem sido 'poupado' após ter sido indiciado pela Polícia Federal por manipulação de jogos.

Ele é suspeito de ter forçado um cartão amarelo em uma partida válida pelo Brasileirão de 2023. Deve responder a inquérito criminal e pode voltar a ser indiciado pela justiça esportiva.

FICHA TÉCNICA

VASCO X FLAMENGO

VASCO - Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas e Lucas Piton; Hugo Moura, Jair (Paulinho), Nuno Moreira e Philippe Coutinho; Garré e Vegetti. Técnico: Fábio Carille.

FLAMENGO - Rossi; Wesley, Danilo (Léo Ortiz), Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, De la Cruz, Gerson e Arrascaeta; Gonzalo Plata e Michael. Técnico: Filipe Luís.

ÁRBITRO - Raphael Claus (SP).

HORÁRIO - 18h30.

LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).