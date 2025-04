Lutador aplica nocaute inusitado com o dedo pé na LFA; veja

Nem chute alto, nem soco giratório. No mundo imprevisível do MMA, às vezes é um dedão do pé que define o rumo da luta. Foi exatamente o que aconteceu no último fim de semana, durante o LFA 206, em Prior Lake, Minnesota. Joey Hart venceu Omoyele Gonzalez por nocaute técnico em uma sequência que pode entrar para o livro das finalizações mais inusitadas do ano.

O incidente ocorreu no segundo round, quando Hart lançou um chute vindo de um ângulo pouco ortodoxo. Sem que o golpe fosse bloqueado nem totalmente conectado - ao menos não da forma tradicional -, o dedão do pé do lutador acertou diretamente o olho de Gonzalez, resultando em um inchaço imediato e severo (veja o vídeo abaixo ou clique aqui).

A arbitragem, conduzida por Rob Madrigal, deixou a luta seguir naquele momento. Aparentemente, o impacto não foi percebido como um golpe ilegal na hora, e como restava pouco tempo no round, a ação continuou. No entanto, Gonzalez não conseguiu retornar para o terceiro assalto, e Hart foi declarado vencedor por TKO.

Apesar da polêmica e do modo incomum como a luta terminou, Hart já havia mostrado domínio anteriormente. No primeiro round, ele quase finalizou Gonzalez com uma sequência de 'ground and pound' bastante contundente, o que deu ainda mais peso à decisão final.

Conheça a LFA

A LFA (Legacy Fighting Alliance) é uma organização profissional de MMA (Artes Marciais Mistas) dos Estados Unidos, fundada em 2016 a partir da fusão do Legacy Fighting Championship (Legacy FC) e da Resurrection Fighting Alliance (RFA). Com sede em Houston, Texas, a LFA tem se destacado como uma das principais plataformas de desenvolvimento de talentos para o UFC e outras grandes promoções.

Eye poke with the toe ? #LFA206 pic.twitter.com/dZF7GR1ykN

- UFC FIGHT PASS (@UFCFightPass) April 12, 2025

