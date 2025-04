Em alta no São Paulo, Ferreirinha precisa de quatro meses para atingir metade dos gols que fez em 2024

O atacante Ferreirinha vive sua melhor fase desde a chegada ao São Paulo. Neste início de temporada, o atacante já soma quatro gols nos últimos três jogos, o que corresponde a 50% do que fez em todo o ano de 2024 pelo Tricolor.

No empate contra o Alianza Lima, pela fase de grupos da Libertadores, Ferreirinha foi o responsável por abrir o 2 a 0 no placar. Já os outros dois gols foram marcados contra Cruzeiro e Botafogo, pelo Brasileirão.

Em 2024, balançou as redes oito vezes em 49 partidas disputadas. Cinco saíram pelo Brasileirão, enquanto os outros três foram marcados em jogos válidos pelo Paulistão.

Na temporada 2022/23 pelo Grêmio, Ferreirinha precisou de 39 partidas para marcar sete vezes, o que reforça o bom início de ano pelo São Paulo.

Ferreirinha tentará ampliar seus números neste domingo, no clássico contra o Santos, em partida válida pela quinta rodada do Brasileirão. A bola rola às 16h (de Brasília), no Morumbis.