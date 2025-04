Pinheiros bate Caxias do Sul e emenda terceira vitória seguida no NBB

Nesta sexta-feira, no Ginásio Henrique Villaboim, em São Paulo, o Pinheiros venceu o Caxias do Sul por 81 a 65, pela última rodada do Novo Basquete Brasil (NBB). O destaque da partida foi o armador americano David Sloan, da equipe paulista. Ele anotou 16 pontos, além de contribuir com quatro rebotes e três assistências.

? Pinheiros 81 ? 65 Caxias do Sul ?

Pinheiros 81 x 65 Caxias do Sul

Com o triunfo, o Pinheiros emendou sua terceira vitória consecutiva, chegou aos 53 pontos e alcançou a quarta posição, bem colocado para os playoffs. Contudo, a equipe paulista pode cair na tabela, devido aos jogos do Bauru e Brasília, que ocorrem neste sábado, encerrando a temporada regular. Por sua vez, o Caxias do Sul continua na 15ª posição, com 45. Dos 18 times, 16 avançam às oitavas de final.

As duas equipes esperam o final da temporada regular para descobrirem as próximas partidas, válidas pelas oitavas de final do NBB.

O jogo

Em primeiro quarto equilibrado, o Pinheiros contou com individualidades para sair vencendo. Os armadores Pacheco e David Sloan, combinados, marcaram dez pontos e contribuíram para a vantagem inicial de 20 a 17.

Entretanto, o Caxias do Sul não conseguiu aguentar o Pinheiros no segundo quarto, e a equipe paulista terminou o período vencendo por 50 a 33. David Sloan e Guilherme Omena combinaram para 15 pontos.

Na volta do intervalo, o Caxias do Sul até tentou, mas viu a vantagem do Pinheiros aumentar mais, com o quarto terminando 66 a 47. Stallworth e Taylor, armadores da equipe gaúcha, foram os destaques do terceiro período, combinando para nove pontos.

Visando os playoffs, o Pinheiros decidiu rodar o elenco no último quarto. Com bom trabalho defensivo de ambas as equipes, o Caxias do Sul conseguiu cortar a vantagem, mas não foi o suficiente para reagir. O jogo terminou 81 a 65 para os paulistas.

Confira os outros resultados do NBB nesta sexta-feira:

São José 77 x 89 Pato Basquete



Corinthians 111 x 81 União Corinthians