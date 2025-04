Perto de acerto, Dorival e Corinthians quase selaram 'casamento' em 2023

O Corinthians está próximo de acertar com Dorival Jr para assumir o comando da equipe profissional. A atual diretoria tenta concretizar um desejo que já existiu no Timão em 2023.

Convite em 2023

Na gestão anterior, o departamento de futebol chegou a fazer contato com Dorival, que recusou o convite. O técnico já estava apalavrado com o São Paulo por questão de horas.

Em 2023, o Corinthians passou por uma mudança técnica em situação semelhante da atual, de um projeto estagnado. Vanderlei Luxemburgo havia sido demitido há poucos dias, e o interino Fernando Lázaro comandou a equipe na derrota por 1 a 0 para o Argentino Juniors-ARG, pela fase de grupos da Libertadores.

Pessoas próximas ao ex-presidente Duílio Monteiro Alves cogitaram o nome de Dorival, que agradou ao então mandatário. Inclusive, conselheiros do clube consideravam Dorival o melhor nome entre os que estavam livres no mercado.

No entanto, o presidente do São Paulo, Julio Casares, foi mais rápido na abordagem. O Tricolor também estava sem técnico após a demissão de Rogério Ceni.

Quando vi lá no placar da Neo Química Arena que estava 1 a 0 para o Argentinos Juniors, eu falei: 'chame o Dorival e vamos apertar as mãos'. Eram 43 minutos do 2º tempo.Marquei a passagem e fui rapidamente para Santa Catarina na casa do Dorival. Fui na casa do Dorival! Liguei pra ele e perguntei: 'Dorival, você me recebe às 7h?', e ele respondeu: 'Hoje?' (risos). Eu falei: 'Sim, hoje!'. E fomos para lá, porque isso tem que ser rápido.

Julio Casares, presidente do São Paulo, ao podcast Benja me Mucho

Foi assim que Mano Menezes se tornou o plano B do Timão. Mano assumiu o comando do clube de Parque São Jorge em 28 de setembro de 2023 e permaneceu até 5 de fevereiro do ano passado.

Hall dos grandes de São Paulo

Dorival pode se tornar o 9º técnico a comandar os quatro grandes clubes do Estado de São Paulo, se concretizar a negociação com o Corinthians.

Outros oito técnicos já passaram pelos quarteto de ferro paulista: Aymoré Moreira, Carlos Alberto Silva, Cuca, Emerson Leão, Nelsinho Baptista, Oswaldo Brandão, Oswaldo de Oliveira e Rubens Minelli.

O último trabalho de Dorival foi na seleção brasileira, com apenas 16 jogos — 7 vitórias, 6 empates e 3 derrotas.