Carol Meligeni vence Gabriela Cé e se classifica às semifinais do ITF W35 de Leme

No duelo nacional das quartas de final do ITF W35 de Leme, que ocorreu nesta sexta-feira, a paulista Carolina Meligeni Alves, número 286 do mundo, superou a gaúcha Gabriela Cé, 470ª colocada no ranking da WTA, em 2 sets a 1, parciais de 6/4, 1/6 e 6/0, e garantiu vaga na semifinal do torneio.

Na semana passada, a tenista paulista foi vice-campeã do W35 de São Paulo. Em Leme, Carol vem repetindo mais um bom resultado. Na semifinal, neste sábado, por volta das 13h, ela enfrentará a búlgara Gergana Topalova, 362ª do mundo.

O retrospecto entre Carol e Gergana é favorável à brasileira, que venceu os dois jogos contra a adversária, no W35 de Buenos Aires este ano e no W15 do Porto em 2020.

"Nas quartas de final fiz um jogo muito duro, em três sets, contra a Gabi, uma grande amiga. Sempre é difícil enfrentar outra brasileira. Foi uma partida bem tática, quase como um jogo de xadrez. No terceiro set, consegui impor meu ritmo, manter a consistência na estratégia e ser mais agressiva. Fiquei muito feliz com o resultado e com a presença de uma brasileira na semifinal", afirmou Carol.