Vasco e Fla colocam em prática acordo por Maracanã ainda com pontas soltas

Do UOL, no Rio de Janeiro

Depois de muita confusão e polêmica, Vasco e Flamengo farão hoje, às 18h30, pelo Campeonato Brasileiro, o primeiro clássico já pondo em prática as regras do acordo estabelecido entre as partes para a utilização do Maracanã, ainda que com algumas "pontas soltas".

O que aconteceu

Inicialmente, o Vasco desejava mandar o clássico em São Januário. Porém, a Polícia Militar — através do Batalhão Especial de Policiamento em Estádios (Bepe) — bateu o pé e seguiu com a decisão de vetar o jogo no estádio vascaíno por questões de segurança.

Um grupo de advogados vascaínos sem ligação direta com o clube obteve liminar na Justiça autorizando a partida em São Januário. Mesmo assim, a diretoria cruzmaltina quis fazer valer o acordo que já havia fechado com o Flamengo no dia anterior.

Um memorando foi estabelecido, mas não foi divulgado e explicado em detalhes para o público, o que gerou dúvidas. Pela parte do Vasco, foi dito que o clube terá direito às receitas de bares, estacionamento e camarotes, algo que não tinha mesmo quando atuava como mandante no Maracanã.

O UOL apurou, porém, que o Vasco só terá acesso às verbas de bares e estacionamento, pois os camarotes já estão vendidos pelo consórcio para a temporada após um leilão realizado.

No caso dos bares, a matemática será da seguinte forma: trata-se de um fixo estabelecido em contrato com um fornecedor por número de torcedor. Em geral, R$ 3 por pessoa. O cálculo é o mesmo utilizado nas partidas de Flamengo e Fluminense como mandantes.

O Vasco também conseguiu um grande desconto na taxa de aluguel, caindo praticamente pela metade. Este ponto era alvo de muita reclamação por parte do clube de São Januário.

Há ainda a permissão para que o Vasco personalize o Maracanã. O clube poderá "envelopar" as dependências do estádio com suas cores, utilizar bandeirinhas de escanteio com seu escudo e utilizar vídeos institucionais nos telões.

Como o Vasco irá exercer o direito aos mandos?

A principal ponta solta fica em relação ao direito do Vasco em mandar jogos no estádio. Ambas as partes confirmam que o Cruzmaltino passa a ter a condição de organizar quatro partidas no Maracanã, em 2025; e mais quatro em 2026, além dos clássicos contra o Rubro-Negro e o Tricolor com torcidas divididas em 50% a 50%.

Não há, porém, uma definição clara de como o Vasco exercerá este direito. Pelo lado do consórcio, o discurso é o de que o Cruzmaltino precisa avisar até três semanas antes da data que pretende mandar seu jogo. Num passado recente, todas as vezes que o clube de São Januário quis mandar uma partida no estádio, ingressou na Justiça.

Flamengo e Fluminense, em tese, sairão do Maracanã duas vezes por ano cada. Os clubes aproveitarão para vender estes mandos de campo para outros estados.

Insatisfação de vascaínos e rubro-negros

O tema Maracanã tem gerado insatisfação tanto para vascaínos quanto para rubro-negros, mas cada torcida com um motivo distinto.

No caso dos cruzmaltinos, muitos não concordaram com o acordo feito pelo presidente Pedrinho após o mesmo declarar que iria brigar para mandar o clássico em São Januário. Os críticos entendem que o dirigente "se curvou" à dupla Fla-Flu e ainda perdeu a força de jogar em seu estádio, onde sofreu apenas quatro derrotas nas últimas 41 partidas.

Já entre os rubro-negros há uma insatisfação geral com os preços de ingressos praticados pela nova diretoria, encabeçada pelo presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap.

Organizadas já haviam promovido um boicote em um jogo deste ano por conta da situação. Na goleada por 6 a 0 sobre o Juventude, Bap foi xingado pelos torcedores em função do mesmo motivo, mas não pretende mudar de opinião.

Questionado sobre o tema, o zagueiro Danilo não ficou em cima do muro. O jogador pediu para que a diretoria dê um jeito na situação: