Ex-jogador que venceu o câncer morre em grave acidente entre quatro carros

O ex-meia Nikola Pokrivac, que defendeu a seleção croata, morreu hoje, aos 39 anos, em um grave acidente que envolveu quatro carros.

O que aconteceu

O acidente aconteceu na cidade de Karlovac, na Croácia. Pokrivac e uma pessoa nascida na Bósnia e Herzegovina morreram no local. Outras três pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para um hospital, segundo a imprensa local.

Ainda não há informações de Pokrivac dirigia o veículo em que estava. Os três feridos são companheiros do ex-jogador em uma equipe amadora da Croácia.

A morte do ex-jogador vem pouco depois de ele vencer um câncer. Pokrivac foi diagnosticado com linfoma de Hodgkin, em 2015, e se aposentou do futebol profissional. Este tipo de doença surge no sistema linfático e afeta o sangue.

A morte de Pokrivac foi lamentada pela Federação Croata de Futebol e pelo Dínamo Zagreb, clube pelo qual o ex-jogador se destacou.

É impossível encontrar palavras de conforto em um momento tão chocante e inimaginavelmente triste, quando perdemos uma vida tão jovem. Só posso expressar minhas mais profundas condolências à família e aos entes queridos de Nikola por esta perda irreparável. Marijan Kustic, presidente da Federação Croata de Futebol

Nikola permanecerá para sempre como parte da família Dínamo - como um meio-campista talentoso, um lutador em campo e um homem de grande coração. Dínamo Zagreb

Quem era Nikola Pokrivac

Nikola Pokrivac começou a carreira no NK Varazdin, da Croácia. De lá, se mudou para o Dínamo Zagreb, onde se destacou e chamou atenção do Monaco, da França, que foi o maior clube da sua carreira.

O ex-meia ainda passou por Red Bull Salzburg (Áustria), Inter Zapresic, Rijeka e Slaven (todos da Croácia), além do Shakhter (Cazaquistão).

Pokrivac fez 15 jogos pela seleção croata e disputou a Eurocopa de 2008 pelo país.