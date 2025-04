Al-Hilal mira investida por Inzaghi diante da possível saída de Jorge Jesus para Seleção

O Al-Hilal já se movimenta nos bastidores para planejar a próxima temporada e tem em vista uma grande mudança no comando técnico. Com Jorge Jesus cotado para assumir a Seleção Brasileira após a saída de Dorival Júnior, o clube saudita está decidido a apostar alto na contratação de Simone Inzaghi, atual treinador da Inter de Milão.

De acordo com o jornal italiano La Gazzetta dello Sport, o presidente do Al-Hilal, Fahad bin Nafel, esteve em Milão nesta semana para avançar nas negociações. O clube estaria disposto a oferecer cerca de 20 milhões de euros (cerca de R$ 132,34 milhões na cotação atual) por temporada a Inzaghi, o que faria dele o técnico mais bem pago do mundo.

Ainda assim, o italiano, que vive uma fase brilhante na Inter ? semifinalista da Champions, líder do Campeonato Italiano e ainda vivo na Copa da Itália ?, teria sinalizado que só ouvirá propostas após o fim da atual temporada.

Mesmo com o forte assédio, a diretoria da Inter de Milão está confiante na permanência de Inzaghi e acredita que a renovação até 2028 é apenas uma questão de tempo. O treinador tem sido fundamental não só pelos títulos conquistados desde 2021, mas também pela valorização do elenco, com atletas como Dimarco, Bastoni, Barella e Lautaro tendo seus valores de mercado multiplicados sob seu comando.

Enquanto isso, Jorge Jesus, que tem contrato com o Al-Hilal até junho, evita comentar abertamente sobre a possibilidade de assumir a Seleção Brasileira. O treinador português é, ao lado de Carlo Ancelotti, atual comandante do Real Madrid, um dos principais alvos da entidade para o comando da equipe canarinho.